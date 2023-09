Vecinas y vecinos piden por el tendido de energía eléctrica

Refiriéndose a su caso, comentó que “nosotros nos estamos construyendo la casa, en nuestro caso, con el plan PROCREAR. Pero es la tercera vez que nos entran a robar, nos habían entrado a robar ya dos veces y ahora entraron de nuevo. Además de las cosas que se llevan, siempre sufrimos la rotura de puertas, ventanas y vidrios”, señaló la mujer.

En esos hechos que relataba, contó que ya “Nos han robado un grupo electrógeno, nos han robado herramientas, nos han robado cosas y herramientas de los trabajadores, material de construcción. Nosotros estamos haciendo la casa con mucho esfuerzo, obviamente, como cualquier trabajador y no nos podemos ir a vivir, ni tampoco podemos poner cámaras ni nada, porque no tenemos luz”, expresó la vecina.

Aseguró, luego, que “si tuviéramos luz ya nos hubiéramos ido a vivir hace rato. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos cloacas todavía, no tenemos gas, ningún servicio. Así que bueno, la situación de todos los vecinos es la misma, casi todo el barrio está de igual manera”.

“Varios vecinos han sufrido robos, incluso a un vecino le robaron todas las aberturas de la casa. Todo sale mucho dinero, por eso pedimos que al menos nos instalen la luz, porque los alquileres también son altísimos y la necesidad de poder habitar las casas que construimos con tanto sacrificio es cada vez mayor”, concluyó la mujer.