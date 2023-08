Vecinas quieren pagar sus terrenos, pero reclaman al IPVyH que se respete el acuerdo

Natalia Sain, una de las vecinas del Barrio Mirador, se refirió al reclamo que llevaron al IPVyH y explicó que “nosotras estamos acá reunidas, como Barrio de las Familias Unidas del Mirador, con un reclamo que estamos expresando porque queremos pagar nuestras tierras. Pero ellos no cumplen el acuerdo que se hizo en 2022, ellos no quieren cumplir lo que nosotros habíamos dicho que era pagar el metro cuadrado a 1.142,90 pesos y si no liquidar todo en una sola cuota, sin intereses o en dos años en cuotas”, explicó la vecina.