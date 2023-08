Un balance de dos años de aborto legal en Argentina: qué se logró y qué falta conquistar

A dos años y medio de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿hace falta seguir hablando de aborto? Hace falta. Para que la plena soberanía de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes sobre sus propios cuerpos sea una realidad en cada rincón de la Argentina; para que el tesón feminista que logró la legislación de un derecho no se transforme en letra de molde que no baja al llano, que no se conoce, que no se sabe que existe; para que los sectores que insisten en universalizar sus creencias personales no se interpongan en la puesta en práctica de una práctica de salud; para no aflojar “ni tantito así” en la disputa de sentidos comunes.