Textiles de Tierra del Fuego siguen “sin respuestas” de parte de Nación para ser incluidos al subrégimen

La secretaria general del SOIVA Marcela Cárdenas aseguró que continúan los reclamos del sector textil fueguino con el objetivo de lograr una reunión con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José de Mendiguren, y ser incluídos dentro de la prórroga del subrégimen ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional.

“Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos todavía ninguna certeza ni respuestas. Conseguimos que el gobernador Gustavo Melella nos entregara un documento en el cual solicitó la reunión de carácter urgente con De Mendiguren, con representaciones de las cámaras y trabajadores, pero no tenemos información de que se haya dado la reunión”, manifestó en diálogo con Radio Provincia.

En consonancia con estas declaraciones Cárdenas expresó que “ayer nos comunicamos y el Gobierno Provincial todavía no tiene ninguna novedad concreta” aunque “el gobernador nos dijo que estaba por salir en cualquier momento la reunión”.

“Vamos a tener la certeza cuando nos digan qué día y horario va a ser la reunión. Vamos a ir directamente a exigirle a De Mendiguren que nos incluya dentro del subrégimen, hablando cara a cara como corresponde para ver qué es lo que está pasando. Cada vez vemos que se hace más cuesta arriba, porque de por sí nuestra situación es difícil, y se le vienen agregando ciertas cosas que la van haciendo más compleja para los textiles junto a la industria fueguina”, expuso.

Además la referente gremial adelantó que “si la reunión con De Mendiguren no se llega a dar antes de las PASO tomaremos cartas en el asunto con nuestros compañeros y representantes”, por lo tanto «analizamos los pasos a seguir en caso de que no haya respuestas para la semana que viene».

«Estamos pasando momentos de mucha angustia y miedo porque es nuestra fuente laboral. No vemos nada claro, no hay respuestas y ya no sabemos qué puerta tocar. Tienen que ver que son 1000 familias que estamos en la incertidumbre total. Nuestro presente es temeroso con muchas dudas, preguntas y sin futuro”, concluyó