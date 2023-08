“Tendrían que bajar un poquito a la tierra y ver lo que le está pasando a la gente”

Después explicó que se encuentran “de reuniones informativas y retención de tareas, y esta semana vamos a ir incrementando las medidas porque no tenemos respuesta de parte de los funcionarios que están en la obra social, ni de los paritarios de la obra social”. La delegada mencionó que “la respuesta que dieron fue que están esperando lineamientos del gobierno, del gobernador de la provincia. Pero bueno, estamos en agosto y estamos hablando del segundo trimestre del año”.

Recordó que “La administración pública ya arregló, el escalafón húmedo ya arregló. Bueno, a medias se arregló, porque parece ser que los trabajadores no podemos tener recomposición salarial porque ni siquiera es un aumento. Si uno se pone a ver los incrementos que tenemos en los alimentos, en los servicios, esto no es un aumento de sueldo, es una recomposición porque los precios en los supermercados están a más del doble de lo que estaba en mayo”, repasó.

La delegada de los trabajadores y trabajadoras de la OSEF también mencionó que “los servicios subieron un cien por cien, el gas, la luz, el agua y nuestros salarios siguen lo mismo que en abril. Claro, los funcionarios del Tribunal de Cuentas automáticamente se otorgan un aumento salarial o una recomposición, los funcionarios automáticamente se incrementan los sueldos. No preguntan si hay presupuestos, como nos dicen a nosotros que hay que ver si la plata alcanza; ellos esas consultas no las hacen. Solo las hacen cuando se trata del sueldo de los trabajadores”, indicó.

Mas adelante, diferenció la situación actual de la que había antes de las elecciones provinciales, señalando que “Hasta el 14 de mayo la situación económica provincial parece que era otra, todo estaba bien. ¿Cuál es el problema hoy, que estamos en agosto? si hasta el 14 de mayo todo estaba bien. La verdad es que esto no puede ser, porque mis compañeros de trabajo también alquilan, también tienen hijos, también tienen que comprar alimentos para sus hijos, también tienen que comprar zapatos porque a los pibes le crecen el pie y ya estamos cansados de siempre estar esperando, de ser siempre los últimos, de siempre los castigados; porque los trabajadores de la obra oficial desde que comenzó esta gestión -hace cuatro años- que somos los castigados del gobierno de Gustavo Melella”, aseguró Elvia Agüero.

Inmediatamente señaló: “El gobernador no va al supermercado todos los días. ¿Él sabe cuánto sale un kilo de carne, cuánto sale un kilo de azúcar? Porque al gobernador le compran todo. ¿Él sabe cuánto gasta por mes una familia tipo, para comer en Tierra del Fuego? ¿Los funcionarios lo saben? ¿Van al supermercado los funcionarios? Y nos hacemos esa pregunta, porque nosotros a través de nuestros impuestos le pagamos todo al gobernador. Le pagamos el supermercado, le pagamos la luz, le pagamos el gas. Él no tiene que pagar nada con su sueldo. Entonces lo bueno sería que él pase por el supermercado y que vea los costos de los alimentos para las familias de Tierra del Fuego. El costo de los alquileres, porque tampoco paga alquiler, porque se lo pagamos nosotros. Es como la presidenta de la obra social. Nosotros le pagamos el alquiler con los aportes de los afiliados a la presidenta de la obra social. Entonces ellos tendrían que bajar un poquito a la tierra y ver lo que le está pasando a la gente, lo que le pasa al que no llega a fin de mes”, concluyó Elvia Agüero.