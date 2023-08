“Queremos que los busquen en la zona del Río López”

Lo afirmó Marilina, hermana de Elio Rubén Torres, quien cree que alguna dificultad tuvo. “En el Río López que es donde más afluente hay”. “Como familia pedimos que el Gobierno utilice los recursos para que la búsqueda pueda ser efectiva y rápida. Comprendemos que es una zona muy difícil, mi hermano tenía como fecha límite ayer domingo para finalizar su travesía”. “Cada vez que lo hizo, iba mostrando todo en sus redes sociales, pero esta vez no”.

Ante esta desesperante situación, Marilina Torres, hermana del desaparecido, dialogó con los medios locales y manifestó «nuestro pedido como familia, es que, por favor, el Gobierno de la Provincia arbitre todos los medios necesarios para que la búsqueda de mi hermano pueda ser mayor efectiva y más rápida.» Y agregó «Nosotros comprendemos que es una zona muy dificultosa, pero le pedimos al gobernador de la provincia y a la ministro de Seguridad y Justicia, que puedan brindar los recursos, tantos aéreos como terrestres, por mar y que puedan ser convocadas todas las áreas competentes para esta situación que se esta viviendo con mi hermano.»

Asimismo, señaló que el día domingo el debería haber finalizado la travesía.

Por otra parte, apuntó contra el Juzgado de Río Grande e indicó «Nosotros lo que no entendemos, es porque el juzgado de Río Grande se declaró no competente ante este pedido de paradero de mi hermano. Así también como la Gendarmería de Río Grande.» Y continuó señalando «hoy estuve hablando a la gendarmería de Río Grande y le pregunte si había sido convocado o no, entonces ellos me explicaron que todo dependía de gobierno.»

La preocupación de la familia va creciendo día a día «nosotros creemos que si él no llegó, algo le dificulta llegar a su punto final de esta travesía, nosotros lo que queremos es que lo busquen entre el Río López y pasando el Río López, porque es uno de los ríos mayor afluente.» Exigió Marilina.

Con respecto, a la última comunicación que tuvieron con Elio, mencionó «por lo que teníamos entendido en la última comunicación, el estaba esperando cruzar un río. La travesía de el dependía de como esté la ruta que el iba haciendo. La última conversación fue el día jueves 20 a la mañana. De ahí estuvimos esperando hasta que no se dio más señales de vida.»

Por último, llamó a la solidaridad de la dirigencia política «mi llamado es solidaridad hacia el gobernador. Para que faculten los medios, los recursos. Para que la ministra permita que otras áreas competentes sean convocadas y trabajen de manera conjunta; porque mi hermano necesita ser hallado. Así que ese fue mi primer llamado al gobernador de la provincia, que por favor habilite los recursos y que convoque a las áreas que no han convocado aún. Que puedan trabajar de manera conjunta. Y un pedido a la comunidad de Río Grande, que por ahí no nos condenen y las personas que siguen orando por la vida de mi hermano; que lo sigan haciendo hasta que él regrese a casa. «