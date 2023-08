“Nos vamos a hacer presentes y nos vamos a manifestar”

Sebastián Ríos, representante del sindicato de peones de taxis, SUPeTax, se refirió a la discusión instalada alrededor del otorgamiento de patentes; señalando que “con el sindicato nos estamos manteniendo al margen. Visto y considerando que el sindicato no está conformado para para solicitar licencias. Lo hemos dicho en otras oportunidades, no estamos en contra, no estamos a favor. Sí, estamos eh pidiendo o hablando con algunas autoridades, tanto del Municipio como del Concejo, con algunos concejales que nos han atendido, mediante llamadas telefónicas; para que hagan las cosas como dice la ordenanza”.