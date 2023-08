«Lo que han hecho con las textiles estos dos años es una discriminación incomprensible»

«Acá lo que necesitamos es un instrumento legal, si nos atenemos al decreto 727 no puede ser otra cosa que una resolución firmada por el Secretario (De Industria Mendiguren). En su artículo 2° es muy claro, autoriza taxativamente a la autoridad de aplicación a tomar las medidas para que pueda ser otorgada esta prórroga», señaló el empresario en diálogo hoy con Radio Provincia.

En este sentido, Garófalo insistió con que «no hemos tenido respuesta, no hemos sido convocados a la discusión, entendemos que no hay todavía nada escrito o al respecto y efectivamente es inquietante que el tiempo pasa y no no suceda nada».

«Todo lo que nos está pasando lo que hace es poner en el juicio cuestiones ya de fondo con respecto a la actividad, o sea, en la dificultad de abastecimiento o un mercado que va mostrando agotamiento. En este caso de las textiles tienen que asegurar obviamente el horizonte, luego con poco seguramente volverán a hacer lo que están haciendo hace 40 años, que es invertir y dar trabajo en la isla. Pero hoy quedan menos de 5 meses, así es muy difícil planificar nada», advirtió.

«Ya han pasado dos años, y lo que han hecho con las textiles es una discriminación incomprensible que obviamente no está motorizado por ningún argumento que podamos considerar lógico, dentro de la dinámica del régimen promocional. Aún en ese escenario no venimos a discutir lo que haya que discutir y abrir la puertas de nuestras fábricas, que todo el mundo pueda ver qué es lo que se hace en Tierra del Fuego y de alguna manera dando satisfacción al secretario, que habla que cualquier solución que le demos a esto tiene que ser una solución transparente«, añadió.

«Lo que se pretende no es el traslado de estas actividades al continente, sino directamente que desaparezca la competencia que representa Tierra del Fuego. O sea, hay empresas nuestras, que a su vez tienen otros emprendimientos en el territorio continental que obviamente van a seguir funcionando. Pero hay una cantidad de productos que el régimen de Tierra del Fuego permite hacer en el país y que de otra manera deberían ser importados que pasarán a ser importados», subrayó Garófalo.

Para finalizar, el apoderado de CAFIN cuestionó «el lobby tan fuerte e irracional» que impera, y reflexionó: «Quién gana con que un producto que hoy se manufactura en la isla y que se integra la cadena de valores de continentes, deje de ser fabricado para que sus actuales clientes, que son los demandantes de ese insumo tengan que pasar a importarlo en un escenario donde lo que falta son dólares».