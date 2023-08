Lo chocan con auto municipal, y no se hacen cargo

Juan Cruz Schreiber denunció en AIRE LIBRE FM que un empleado del Municipio de RG, en un vehículo oficial, chocó su auto que estaba estacionado en Chacra II y que habría intentado escapar “porque tenía aliento alcohólico”. A pesar de los daños y las acusaciones, no le ofrecen ninguna solución. Considera tomar acciones legales.

Esta persona publicó en sus redes sociales este tema, y ante la consulta de la emisora sostuvo: “Me arruinó el auto con la camioneta del municipio de Río Grande, y nadie me da una respuesta de nada. Ahora resulta que todo es por el seguro, y esta persona sigue manejando como si nada, y lo cubre el municipio. Lo llamo y no te contesta, te bloquea.

Mi auto estaba estacionado en Pioneros Fueguinos al 900, vino este sujeto con una camioneta Citroën Berlingo, el domingo a las 6:20 de la mañana, más o menos. Este domingo que pasó, me chocó el auto, y se fue, se dio a la fuga, parando a media cuadra. Cuando los vecinos escucharon las explosiones, salieron y le dijeron, él dijo que había chocado una camioneta Hilux. Le dijeron, bueno, que si estaba bien, todo, y le dijo que sí, y que espere, porque habían llamado a la policía, y a tránsito, para corroborar los datos, todo. Y él se bajó, sacó foto, y dijo que él sabía los protocolos a seguir, y que se iba a acercar a la comisaría tercera de Chacra, a hacer la denuncia”.

El entrevistado continuó señalando que “se sube el vehículo, y se va, se da la fuga con las luces apagadas, y ahí le alcanzan a sacar la foto, la patente, que es la Citroën OLL 254, del municipio. La persona que conducía es Del Castillo José Sebastián Fortunato.

Yo no lo vi porque yo no vivo en Chacra, a mi auto lo había dejado ahí en la casa de un amigo. Los otros vecinos que vieron el choque identifican que tenía el logo del municipio. Igualmente me acerqué al municipio el martes, porque el lunes fue feriado, y estaba ahí la camioneta. Hablé con el cargado de la flota de los autos, que es Matías Ferreyra, y me dijo que sí, que era esa camioneta. Y es más, yo tengo un pedazo de la camioneta, ¿vió? Sí, ¿y esto fue a las 6 de la mañana, dijo? 6 y 22 de la mañana, más o menos, el día domingo.

Supongamos que estaba trabajando a esa hora, entonces me pregunto por qué se dio a la fuga? Me pregunto qué hacía a esa hora con un vehículo oficial, por eso. Supuestamente lo que declaró a Ferreyra fue que estaba yendo a buscar no sé a qué personas para festejar el Día del Niño, y que fue a las 9 de la mañana”.

¿Le hicieron el alcotest a esta persona?

“No, no, porque se dio a la fuga, no llegó policía ni tránsito, él se dio a la fuga. Si estamos laburando y podemos tener un accidente, y bueno, esperemos a tránsito”.

¿Y ahora qué es lo que van a hacer?

“Ahora me van a dar el auto a mí

La policía no me quiere tomar la denuncia, porque eso ya no es como antes, se encargan los seguros.

Y mi seguro dice que me va a dar de baja el auto, pero tengo que esperar más o menos alrededor de 15 o 20 días porque sale muy caro arreglarlo, muy caro los repuestos, la mano de obra.

Mi auto es un Gol modelo 2008, tiene todo el lateral izquierdo, todo el lateral derecho doblado, me lo descuadró todo, el techo, zócalo abajo en el piso, todo, puerta, vidrio, parante, las cubiertas, porque me lo subió arriba a la vereda, entonces forzó con el cordón y me dobló todas las cubiertas”.

¿A usted no le cubre el seguro de la municipalidad?

“No, hasta el momento no.

Me dijeron que tengo que esperar mi seguro y nada más, no me dan ninguna otra solución.

No quisiera iniciar una demanda judicial, pero creo que no me va a quedar de otra. Porque si uno va como por buena fe, y ellos no quieren problemas, y uno como trabajador no le quiere hacer problemas, pero si después te toman el pelo, yo creo que no va a quedar otra.

Yo soy camionero a larga distancia, soy un trabajador”.