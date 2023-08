“Las maniobras deben superar 100 millones de pesos”

El caso que conmociona a Río Grande por la cantidad de personas que han denunciado a Walter Nieva y su ex pareja Rocío Godoy (quien está detenida), continúa sumando damnificados y este lunes hubo declaraciones en los tribunales de YPF. AIRE LIBRE FM habló con una integrante de la fuerza provincial, quien resultó estafada y asesora a otros vecinos a sumarse a la denuncia.

Tras diversas denuncias por presuntas estafas millonarias contra el abogado y Oficial de la Policía Provincial en Río Grande, en el transcurso del día sábado, el Juez de turno Raúl Sahade, libró la orden de allanamiento en cinco domicilios diferentes; asimismo, se detuvo a la ex pareja de Nievas, la inspectora Rocío Itatí Godoy

Los procedimientos se llevaron adelante de manera simultánea por la División de Delitos Complejos.

El allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en Viedma 174 del barrio Mutual, donde funcionaba el Estudio Jurídico “VAN”, donde Walter Javier Nieva se desempeñaba como abogado; uno de los sitios identificados por los damnificados, como lugar de entrega del dinero de las inversiones. En este espacio se secuestro documentación de interés para la investigación.

Este lunes en el Juzgado del Distrito Norte se hicieron presentes damnificados para hablar con la Justicia por esta múltiple defraudación a vecinos y vecinas de la ciudad: “Este personaje venía hace tres años haciendo inversiones. Estuvo por varias unidades, prestó servicios en varias comisarías donde él siguió con esas maniobras fraudulentas”, dijo una de las víctimas, quien integra las filas de la Policía Provincial.

Respecto a la participación de la ex pareja, Godoy, la damnificada expresó: “Si yo no soy partícipe, no me voy de vacaciones con él. Ella me dijo que , ella hace poco se fue de vacaciones con alguien que dice estar separada hace seis meses”.

Y agregó: “Yo sé que por intermedio de ella, daba los pagaré. Ella estaba cuando el marido de esas inversiones. Para mí es tan culpable como quien firmó los papeles”

Además, la víctima dijo que se están sumando más posibles defraudados por Nieva: “Desde mi punto de conocimiento, si ellos no tienen el papel firmado, que traigan la transferencia donde acredite la maniobra. A mi ahora me habló una nueva damnificada. Se sigue sumando gente lamentablemente. Hay muchas personas que me han enviado fotos, yo creo que la fuga millonaria supera los 100 millones de pesos”, indicó.

Por otro lado, comentó: “Las personas que están en su entorno, deben mostrar cómo adquirieron sus bienes, porque la familia tenía varios vehículos. Muchos hicieron la vista al costado”.

“Hay gente que negoció en las fábricas y entregó su indemnización. Hay otra gente a la que hostigaba vender sus bienes, hay gente que vendió autos y casas”, cerró.