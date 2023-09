La provincia no pagará el bono anunciado por Massa

El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García confirmó por FM Aire Libre que la provincia no pagará el bono anunciado por el ministro Sergio Massa. “Es una medida nacional que tiene un impacto directo en los empleados a nivel nacional. El Ministro de Economía está invitando al resto de las provincias a adoptar una medida similar para tratar de disminuir el efecto de la devaluación posterior a las PASO, pero es una invitación, no una imposición”, afirmó. “Obviamente las provincias que han manifestado que no van a dar el bono es porque tienen una paritaria propia, como en el caso de la provincia, donde tenemos paritarias libres y ya se viene negociando a lo largo del año. Ya se dio el aumento del tramo julio y agosto para todos los sectores y tenemos una realidad distinta con otras provincias. También cuando uno ve los indicadores de los niveles de salarios en todo el país, hay una diferencia muy grande con algunas provincias. Entendemos cuál es el objetivo de la medida pero no es de aplicación en todas las provincias y en nuestro caso no va en la misma sintonía de la paritaria que venimos estableciendo”, dijo.