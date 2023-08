Judicializan reclamo por la incorporación de textiles

La ministra Castiglione confirmó la novedad a los trabajadores que hoy reclamaron frente a la Delegación de Gobierno. “El lobby no es solo contra la industria textil, si esto no se da como ellos quieren, irán amenazando de ir contra la propia Ley 19.640”, advirtió Rodrigo Cárcamo de Setia, quien consideró alarmante que “gobierno nacional y popular no esté a la altura de la situación, porque estamos hablando siempre de trabajo, patria, soberanía”.