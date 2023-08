Gran malestar por el estado del Aeropuerto de Río Grande

Los vecinos que concurren al mismo dan cuanta del estado de abandono del lugar. Se puede observar que no sólo el estado del asfalto del estacionamiento es lo único que no está en óptimas condiciones, ya que, a este problema, se le suma el cartel de «Aeropuertos Argentina 2000», el cual no recibió el mantenimiento adecuado con el paso del tiempo, y a esto se le agrega que ha sido vandalizado, ya que tiene algunos rayones, como graffitis.