Expectativas por la reunión con Kelly Olmos

Repasó que “en toda esa semana, no tuvimos ninguna respuesta, así que el día viernes les dijimos en la delegación de Gobierno que no nos íbamos a mover desde esa oficina, hasta que nos dieran una respuesta. Que el gobernador nos dijera cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, si lo atendieron, si no lo atendieron. Bueno, ese día, nos dijeron que no los habían atendido, que supuestamente la reunión iba a ser en la semana siguiente, por el tema que estaban ocupados de campaña”.

“Y ese mismo día, nosotros, exigimos que queríamos tener una reunión con De Mendiguren, para tratar nuestra situación. Así que nos llamaron, y nos dijeron que nos iban a solicitar una reunión con la ministra del Trabajo a nivel nacional. A todo eso, nosotros también estábamos planificando de viajar, porque sabemos que acá en Tierra del Fuego no estamos sacando nada, nadie nos está dando ninguna respuesta y el tiempo está pasando. Y, como decimos, el tiempo es negativo para nosotros y cada día que pasa este silencio es ensordecedor, es letal para todos los trabajadores textiles”, señaló Cárdenas.

La dirigente textil advirtió que “la verdad que es totalmente agobiante, no nos da la cabeza, estamos muy pero muy preocupados porque no hay una respuesta certera. Si nos van a incluir que nos digan que nos van a incluir y que veamos el papel firmado y si no nos van a incluir que nos digan también para poder gestionar y seguir con otro plan. No nos dan ninguna respuesta, así que bueno ese día nos dijeron que iban a solicitar esta reunión para el día 29 con la ministra del Trabajo”, remarcó. También anticipó que “ese mismo día, allá en Casa Tierra del Fuego, vamos a tener una reunión con la ministra (de Producción Sonia) Castiglione y justamente la ministra del Trabajo a nivel provincial (Karina Fernández), para prepararnos para ir a la reunión con la ministra del Trabajo”.

Marcela Cárdenas expresó la intención de que pueda ser “la ministra del Trabajo quien también gestione o presione, para que estas mil familias, estos mil puestos de trabajo, no se nos venga a un abismo a fin de diciembre. O sea, que se preocupen y se ocupen para poder presionar y que el secretario de Industria y Desarrollo pueda firmar esa inclusión o que nos pueda dar una respuesta certera. Así que la idea es eso y bueno, por supuesto, nosotros tenemos pensado ir a verlo a de Mendiguren también”, adelantó.