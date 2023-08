Es muy grave la escasez de médicos en el HRU

En el marco de una creciente problemática que afecta a la Salud pública, el director médico del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, se refirió a la alarmante falta de profesionales médicos en el nosocomio de la capital fueguina. La escasez de médicos para cubrir servicios y especialidades ha generado preocupación en las autoridades de salud locales.

Guglielmi analizó la situación y señaló que el servicio de Cirugía General, por ejemplo, está operando con una restricción significativa debido a la falta de profesionales: «Es un servicio que funciona con seis cirujanos y estamos con tres, de los cuales, generalmente, hay uno de vacaciones», explicó. Esta limitación ha llevado a suspender cirugías programadas de obras sociales, derivándolas a centros privados.

El director médico destacó las dificultades para atraer a profesionales médicos de otras provincias a Tierra del Fuego: «Hoy en día a los médicos en otras provincias les están sacando impuestos, le sacan ganancias, las jubilaciones se acortan también. Entonces, prácticamente, se están empardando con nosotros», comentó. La falta de incentivos económicos y las diferencias de costos de vida en la provincia han llevado a que médicos de otras regiones opten por no radicarse en Tierra del Fuego.

Guglielmi también señaló que la situación económica del país y los cambios en las condiciones de vida han influido en esta tendencia: «Realmente nos estamos quedando sin profesionales, porque los profesionales se jubilan, algunos se van, gente que se va a Europa, porque hoy necesitan profesionales y ganan mucho mejor», advirtió.

Ante esta problemática, planteó la necesidad de replantear ciertas políticas de salud y modalidades de contratación. Si bien valoró la dedicación exclusiva en la atención médica, sugirió la posibilidad de compartir profesionales entre el ámbito público y privado para optimizar los recursos y atraer a más médicos: “No me voy a meter porque van a salir a pegarme con que quiero sacar la dedicación exclusiva. No, yo no la quiero sacar, para nada. Pero existen especialidades en las que hay que replantearse si nos sirve seguir teniendo profesionales con dedicación exclusiva, y si no es mejor tener profesionales que pueden actuar en el público o en el privado y compartirlos”.

El Hospital Regional de Ushuaia enfrenta un desafío considerable en la contratación y retención de profesionales médicos, especialmente en especialidades como cirugía, terapia intensiva y pediatría. La búsqueda de soluciones para esta situación se presenta como crucial para garantizar la atención médica adecuada en la ciudad.