¿Del odio al amor?: Curiosa defensa de Milei de la 19.640

El gran ganador de las PASO fue Javier Milei, lo que pone en alerta a la provincia de Tierra del Fuego la cual, a pesar de haberlo votado en masa, pone en riesgo su régimen de promoción industrial.

Cabe recordar que el candidato libertario en declaraciones televisivas se refirió al mismo de la siguiente manera: “El régimen de Tierra del Fuego es una estafa de los argentinos de bien y les cuesta muchísimo en términos de dinero y bienestar”.

Sin embargo, ahora consideró que no representa un problema para la economía argentina: “El problema no es que en Tierra del Fuego se pagan pocos impuestos, el problema es que se pagan muchos afuera de la Isla. Es como cuando se discute el impuesto a las ganancias a los jueces, yo no quiero ponérselo a ellos, quiero sacarles el impuesto a las ganancias a la gente”.

En esta línea, sobre cómo llevaría a cabo una reducción de impuestos en Argentina, remarcó que se trata de un plan paulatino y de “primera generación”.

“Está la reforma del Estado donde planeamos bajar el gasto público, bajar impuestos y desregular. La Isla no recibe subsidios, esa es la mentira, solo pagan menos impuestos”, mencionó.

“Pero ¿qué quieren que pague más impuestos o que se los baje a los otros? Dale, le bajo los impuestos a los otros. Le tenés que bajar los impuestos al continente, no subírselos a Tierra del Fuego”, agregó el candidato libertario.

Sobre las acusaciones de eliminar la 19.640 dijo que “es un problema de visión, por parte de los envidiosos, socialistas, colectivistas y estatistas que hablan de lo que no pagan impuestos”.

“Esto es interesante porque muestra cómo funciona la envidia en Argentina. El problema no es la Isa, es todo lo que tengo en el continente. Es una discusión de envidiosos y yo no estoy del lado de ellos. Solo quiero que le bajen impuestos a la gente. Los políticos obviamente no, la quieren para ellos”, insistió Milei.