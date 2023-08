De Mendiguren no atenderá a los textiles “hasta que se desocupe su agenda”

Explicó el dirigente textil que “lo que le transmitieron al gobernador (Gustavo Melella) fue que en algún momento, cuando esté desocupada la agenda de (l secretario de Industria de la Nación, José Ignacio) De Mendiguren, nos iba a recibir. Ante lo cual, el gobernador nos hizo saber que se iba a realizar una presentación judicial respecto a este tema. Directamente la provincia va a judicializar la situación de las textiles e indumentarias, y esa presentación va a estar acompañada con el apoyo de las Cámaras que nuclean a las empresas”, adelantó Cárcamo.

El titular de SETIA indicó que “esa es la situación hoy y, en base a eso, estamos armando diferentes actividades o movimientos, para que esto sea aún más visible”. Respecto de la presentación judicial, mencionó que Melella “lo que nos transmitió es que va a ser un recurso de amparo, cosa que se haga de manera sumarísima. Entendiendo que esto debería permitir una resolución mucho más rápida, de lo que se entiende que son los tiempos habituales de la justicia”, expresó.

Respecto de la charla con el Gobierno de la provincia, indicó Rodrigo Cárcamo que “También nos llamó mucho la atención que se nos transmitiera y que se nos diera a conocer que no es que solamente el lobby que se está haciendo desde el sector textil, únicamente hacia las textiles o indumentarias, sino que directamente están tratando de ir contra la 19640 y esto nos llamó mucho la atención y nos preocupa también; porque entendemos que este es un Gobierno que incluye y abarca a todos los trabajadores y no me parece correcto que se le esté prestando oído a este tipo de lobbies”, advirtió el secretario General.

En ese mismo sentido, el dirigente de SETIA expresó: “nos llama sobremanera la atención que se le haya dado tanto oído a estos grupos empresariales, que hoy directamente se jactan de ir o amenazan directamente con ir en contra de la 19640 en pleno, ya no solamente contra las textiles, porque estamos hablando de toda la ley”, insistió.

Cárcamo señaló que esperan una reacción “del arco político” y, en ese sentido, comentó que “justamente fuimos, una vez terminada la reunión con la ministra, a la Intendencia para también dejarle una nota y un pedido de audiencia al señor Intendente (Martín Perez), porque es lógico que se va a ver afectada económicamente y sobremanera la cuestión de su gestión respecto de las cuestiones económicas”. “Va a ser un resentimiento bastante grande para las arcas del municipio, mil familias que dejen de comprar, mil familias que dejen de pagar impuestos inmobiliarios, automotores, se va a sentir, así que bueno, entendemos que también tiene que estar involucrado él en esta situación”, indicó.

Finalmente, el titular del gremio textil comentó que también “Estaba convocando la señora Ministra (Sonia Castiglione) a la Cámara de Comercio, incluso, para que acompañe el pedido o la cuestión judicial. Así que creo que esto que nos informó hoy a la mañana la señora Ministra, tiene que llamar a la alerta a todo el sector laboral de la provincia”, concluyó Rodrigo Cárcamo.