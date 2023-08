Convocan al Primer Festival Artivista en Tierra del Fuego

Carla Wichmann, integrante de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego AeIAS, se refirió al festival que realizará el próximo 27, pero antes dijo que “Las elecciones pasan, los extractivismos quedan; entonces tenemos que seguir. Porque entre candidatos que parecen muy enfrentados, no hay demasiadas diferencias en eso, no hay grieta en ese sentido y lo venimos diciendo desde hace mucho. Parece que extraer litio es lo mismo para cualquiera de los que se presentaron en las elecciones, o destruir comunidades y territorios para seguir generando posibilidades de consumo y seguir viviendo como estamos hasta ahora, que no es viable”, remarcó la activista ambiental, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Provincia.