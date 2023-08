Clelia Robles: “Sufrí aprietes que considero ilógicos”

En la mañana de este lunes la secretaria general de ASOEM, se presentó en la sede gremial con el objetivo de retomar su tarea posterior a la licencia por la cual estaba transitando. Sin embargo, una comitiva policial debió hacerse presente luego que la misma denunciara agresiones verbales y la prohibición de ingreso a la oficina por parte de los referentes allí presentes.

Sobre lo acontecido, Robles narró por FM FUEGO, “Me reintegro a mis funciones pero tengo gente acá adentro que me dicen que estoy suspendida por 45 días pero no es correcto. Quise entrar a mi oficina y me dijeron que no, que no me iban a abrir la puerta porque estaba suspendida”.

Cabe señalar que este suceso se enmarca en la asamblea que se va a desarrollar este lunes 31 de julio para dar tratamiento al desplazamiento del cargo del Tesorero, Leonel Lucero, como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos el día 19 de abril en la sede.

Al mismo tiempo, la convocatoria sostiene que también se dará tratamiento al desplazamiento del cargo de Secretaría General, expulsión, y cancelación de la afiliación, de la secretaria General, Clelia Robles, por no poder justificar el faltante del dinero transferido entre las dos partes.

“Dije que yo soy la secretaria general y que ellos no me pueden suspender, los que me pueden suspender es el Ministerio de Trabajo, el COEMA o una asamblea como están queriendo hacer hoy. Verbalmente hubo varios comentarios de varones y mujeres que no voy a entrar en detalle porque sería entrar en el juego de ellos. La que me agredió fue María Rojas, con quien ya hubo problemas antes”, señaló.

Y solicitó, “A los compañeros que vengan a la tarde que escuchen bien lo que pasa. Me están haciendo responsable de números que no fue auditado, ellos dicen que fue una auditoria y no fue así. Esto ya respondí por carta documento y tengo denuncias en el Ministerio de Trabajo como corresponde”.

Ante la situación vivida en el interior del gremio, la misma solicitó la presencia de personal policial. “Están ahí adentro haciéndole un informe a ellos, la agredida soy yo y ellos están quejándose”.

Sobre el tema a tratarse hoy por asamblea, analizó, “Las asambleas generales o extraordinarias la pide la secretaria general, es decir que está mal pedida también”.

Tras las acusaciones en su contra puntualizó, “Primero no hubo nunca una auditoria, desde mayo de 2022 a mí se me está acusando de un faltante de plata cuando en esa fecha entre como secretaria adjunta, o sea lo que ellos me están pidiendo a mí se lo tendrían que pedir al secretario general que era Manolo Martínez, que de las explicaciones de esa época. Yo me hice cargo hasta el 18 de diciembre como secretaria general”, agregó.

“Yo quiero hacer mi propia auditoria, mostrar las cosas como son pero ellos quieren todo ya, quieren que saque información ya de donde sea. El viernes lo único que me entregaron fueron los movimientos del banco, con eso tengo que adivinar de dónde sacaron 3 millones de un lado, 4 millones o 5 millones, o sea me parece que medio incoherente el tema”, señaló.

Sobre el monto de dinero faltante que a la misma se la acusa, expresó, “De mayo del año pasado hasta abril 38 millones, es una cifra muy ridícula porque en el gremio entra por mes más 6 o 7 millones que son los descuentos que se le hacen a los afiliados por sus compras”.

Para cerrar, Clelia Robles denunció que la misma está siendo presionada para su renuncia, “Al otro día del problema armaron una asamblea cuando yo no estaba en condiciones físicas ni mentales por lo que había sucedido y ya ahí me pedían la renuncia. Ahora me están presionando para que renuncie, me parece que acá hay algo más que una simple destitución, creo que hay muchos intereses que no me gustaría mencionarlos en este momento. Pero llegado el momento voy a dar las explicaciones como tienen que ser con las pruebas como corresponde pero estos aprietes así me parecen ilógicos e inmorales”.