ATE pide que se adelanten las paritarias

Después repasó que “hoy, actualmente, estamos con esa situación de la Municipalidad de Ushuaia, porque un 15% o un 17% se tornó solamente en un 5%, y ahora para mediados de agosto hay un 6%, con una inflación que todo el mundo anuncia que va a ser galopante y llegará hasta el 10%. Entonces nos ponen en una situación de alerta terrible, no sé en qué va a terminar esto, pero la verdad es que nos preocupa muchísimo”, aseguró el dirigente estatal.

Córdoba advirtió que aún n o hay acuerdo en la discusión salarial con la Municipalidad de Ushuaia, que se lleva adelante en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y no descartó que tomen medidas de fuerza si no hay avances, concluida la mediación. Dijo que hoy, después de la devaluación y la suba de precios, se necesita un reajuste y mencionó que “se nos está debiendo mayo, junio y parte de julio. Eso no podemos resignarlo, porque ya tendríamos que poner uno o dos puntos más por las deudas que tiene la Municipalidad con los trabajadores”, remarcó.

El titular de ATE también indicó que “Entonces, necesitamos solucionar esto lo más rápido posible. Ahora, a mí me parece que viendo cómo está la crisis, viendo cómo va a venir la situación del país, si yo fuera el señor Intendente me pondría al frente de la discusión y entraría a discutirlo con los sindicatos, porque son los únicos que pueden llegar a hacer un conflicto dentro de la municipalidad para realmente proteger a su gente, de alguna manera u otra. Digo, la plata tiene que aparecer, y si no está la plata, bueno, habrá que salirla a buscar”, reclamó Carlos Córdoba.

También para Gobierno

El dirigente estatal también dirigió el reclamo al Gobierno, advirtiendo sobre la necesidad de discutir también el tema salarial para ese ámbito. Indicó que “son cabezaduras y después dicen que defienden a quien les da de comer. Yo no lo puedo entender; estos tipos que se creen que son intendentes o estos tipos que se creen que son gobernadores y que resuelven a gusto y piacere la situación y la vida de sus trabajadores. Y no puede ser así, lo que tienen que hacer es adaptar la orden que baje del gobierno. Si hoy estamos discutiendo estos 22% de devaluación que hace el gobierno nacional y que nos mata a todos nosotros, porque lo que ya recibimos no sirvió para nada y lo que perdimos ya no lo tenemos. Lo perdimos en el sentido de que la inflación ya nos superó totalmente y ni siquiera lo tenemos en bolsillos”, indicó al pedir un adelantamiento de las paritarias.

Mencionó que “se dice que se va a discutir un 64, un 67 o un 68% anualmente, mientras hay una inflación hasta octubre y vemos ahí quién gana y de ahí se verá, si siguen apretando con la devaluación del dólar y de la plata y si siguen jugando con todos los trabajadores de la provincia y del país. Con que el dólar lo subo y yo subo esto y aquello y no hay un gobierno que esté parando la pelota. Que esté diciendo, che flaco, está todo bien pero hasta acá nosotros tenemos que poner un tapete, porque nos va a pasar como en los años 70, los 80, los 90 y siempre nos curraron”, expresó.