Analizan el trasfondo de los ataques a la promoción fueguina

Juan Augusto Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada, coordinador del grupo de trabajo Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cuenca del Plata, secretario Ejecutivo del museo Malvinas y representante de la Municipalidad de Río Grande en el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, ofreció su experta perspectiva en relación a los recientes cuestionamientos al régimen promocional de Tierra del Fuego, especialmente a través de artículos periodísticos de calidad cuestionable y enfoques sesgados.

Rattenbach resaltó la importancia de abordar el problema en su verdadero origen: «Siempre me preguntan cuál es el problema que hay en Tierra del Fuego y yo siempre contesto el problema no es en Tierra del Fuego, el problema está en Buenos Aires».

El especialista indicó que la desmalvinización no se limita a evitar el tema de Malvinas, sino que está relacionada con ciertas propuestas que afectarían el bienestar de Tierra del Fuego: «Cuando hablamos de desmalvinización no es solamente no hablar de Malvinas u omitir el tema, sino que la desmalvinización está íntimamente vinculada con estas propuestas porteñas de derogar, la promoción económica y territorial de Tierra del Fuego y básicamente proponer el despoblamiento de la isla».

Asimismo, identificó posibles actores políticos detrás de estos ataques al régimen promocional: «en términos electorales, si tuviera que de alguna manera identificar un espacio político vinculado con esta propuesta de derogación de la promoción industrial, iría más por el lado de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio».

El experto expresó su preocupación por la política exterior futura de algunos candidatos: «Por suerte Malvinas tiene un rango constitucional, hay una cláusula ahí que impide que quienes aspiren a cargos tan importantes como el de presidente o presidenta de la Nación, no se corran. Pero eso no significa que mediante estos dichos tan desafortunados de alguna manera vislumbren lo que va a querer hacer».

El análisis de Rattenbach se extendió a la relación entre la promoción económica y el desarrollo industrial en Tierra del Fuego, a raíz de propuestas del candidato Milei de promover una especie de promoción tributaria nacional: «Si uno equipara en términos tributarios la estructura del continente en relación con la Isla Grande de Tierra de Fuego, no va a haber incentivos de las empresas para que quieran radicarse en Río Grande o Ushuaia».

El experto recordó, por otra parte, la íntima conexión entre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego con la historia reciente de Malvinas: «Cuando se pensó este esquema promoción industrial fue en la en la década del 70 coincidentemente con la misma década donde el Estado argentino desembarcó en Malvinas».

Rattenbach instó a la reflexión sobre los intereses detrás de la iniciativa de debilitar la economía y la población de Tierra del Fuego: «¿Quién quiere que en Tierra del Fuego no haya industria, no haya empleo, no haya producción y sobre todo que no haya gente, que esté despoblado? A los británicos en Malvinas, a los británicos no les conviene el desarrollo económico de Tierra de Fuego y por ejemplo son los principales opositores a esta idea de que por ejemplo Río Grande tengo un puerto, que una ciudad emblemática como Río Grande que está en los márgenes del Atlántico Sur, a pocos kilómetros de las Malvinas que no tenga un puerto, es en términos de infraestructura y de soberanía, complicado”.

Finalmente, el experto resaltó la importancia de incluir el tema Malvinas en la agenda política actual de los candidatos presidenciales de los distintos partidos: «si se llega a dar el debate presidencial, que Malvinas forme parte de la agenda de la campaña y que también los candidatos sinceren qué pretenden hacer en política exterior, en defensa y en estos espacios tan estratégicos» postuló finalmente.