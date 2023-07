“Un sueldo de $500 mil en la provincia sería el ideal”

“Conseguimos el 17% en dos tramos y sentarse a finales de agosto a discutir, siendo todos estos aumentos al básico y una suma fija por única vez de 25 mil pesos que estarían pagando ahora el día 25 de julio según lo acordado,”, aseguro Felipe Concha de ATE. “Este aumento no alcanza para cubrir la realidad, la verdad que esto es una ayuda para los compañeros, pero no cubre las expectativas y la inflación que se nos está llevando el salario”, afirmó.

Luego del acuerdo salarial rubricado en Casa de Gobierno con el gobernador Gustavo Melella, el secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, en dialogo con FM del Pueblo señaló que “las paritarias continúan abiertas para seguir analizando mejoras para los trabajadores”, dijo, al tiempo que agregó que “veníamos discutiendo en el gobierno provincial y llegamos a un acuerdo de conseguir el aumento en dos tramos, conseguimos el 17% de aumento en dos tramos y sentarse en agosto a discutir, siendo que todos estos aumentos van al básico para los trabajadores y una suma fija por única vez de 25 mil pesos que estarían pagando ahora el día 25 de julio según lo acordado, pero lo importante del acuerdo es que nos vamos a sentar a fines de agosto de nuevo a discutir el salario en la provincia”.

El Secretario General de ATE Río Grande, consideró que “desde este sindicato siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, creemos que las paritarias son el lugar adecuado para negociar y que se escuchen las necesidades de las y los trabajadores”.

Si bien manifestó que “no se pudo lograr lo que veníamos planteando debido a que el gobierno aduce que no tenía fondos, nosotros habíamos planteado un 30% de aumento y hemos logrado un 17 % de aumento en dos tramos y sentarse en agosto, lo cual creo que es importante porque esto va a los sueldos básicos de cada compañero y se suma para el aguinaldo del mes de diciembre”.

Ante lo expresado por su par de Ushuaia Carlos Córdoba, quien dijo que este aumento no alcanza para cubrir la realidad, planteó que “quedamos con la posibilidad de seguir negociando, quedó paritaria libre, nosotros nos estaremos sentando nuevamente a fines de agosto con la provincia a discutir salarios, la verdad que esto es una ayuda para los compañeros, pero no cubre las expectativas y la inflación que se nos está llevando el salario”.

Concha puntualizó que “los trabajadores aguantan la inflación, acompañan, pero según dicen ellos que la provincia hizo un recorte y no se estaba cumpliendo los pedidos que hacían los sindicatos, pero los trabajadores siempre son los que aguantan, siempre son los que ponen el pecho y ahora en agosto vamos a empezar a pedir la mesa paritaria de nuevo y vamos a seguir discutiendo hasta llegar a nuestro objetivo que es que algún día se pueda igualar la canasta familiar, seguir trabajando para que estén mejor los compañeros”.

Sueldo promedio tras el aumento otorgado por la provincia

Con relación a como quedaría el sueldo promedio con este aumento, dijo que “con este aumento un compañero que recién ingresa va a estar cobrando alrededor de 197 mil pesos de bolsillo y llegaría a casi 200 mil pesos hasta el mes de agosto”.

En relación a los que señalan que un sueldo promedio no debería bajar de los 300 mil pesos, por lo menos en el Estado provincial, Concha manifestó que “estoy totalmente de acuerdo, yo creo que los trabajadores tenemos que levantar el salario, si bien se levantó el salario en estos tres años, cuatro años de gestión de este Gobierno, de los intendentes, pero la inflación se lo llevó todo”, expresó.

Puntualizó que “hoy por hoy los alquileres es un abuso extremo, la remarcación de precios que no lo controlan, yo creo que con 300 mil pesos que cobre un trabajador todavía es poco porque si un alquiler para un matrimonio con dos hijos está en Río Grande prácticamente imposible de pagar, para poder ingresar tenes que tener por lo menos 300 o 400 mil pesos, por lo tanto hay que parar con estos abusos”, dijo, al tiempo que agregó que “los supermercados mayoristas tienen que dejar de remarcar los precios, dado que nosotros conseguimos aumento, conseguí el 17% y ellos levantaron todos los precios, por lo cual siempre vamos por atrás de la inflación, por atrás de los precios, por lo tanto esto es complicado si no hay alguien que los controle”.

Resaltó que “nosotros como sindicato vamos a seguir pidiendo aumento salarial, queremos que los trabajadores de empleados públicos una vez por todas estén bien, queremos que los compañeros tengan su buen salario para poder llegar a fin de mes, hoy ningún empleado público llega a fin de mes, por eso en agosto vamos a empezar de nuevo a discutir salarios para todos los empleados público”.

Respecto si un sueldo de 500 mil pesos está acorde para un trabajador, dijo que “en algunos sectores están por la antigüedad que tienen los compañeros, tienen mucha antigüedad en la administración pública, algunos adicionales, por lo tanto puede ser que estén cobrando eso los compañeros en algunos sectores, igualmente yo creo que no le alcanza a nadie el sueldo con esta inflación que hay”.

“Un sueldo de 500 mil pesos en la provincia sería el ideal para todos los compañeros”

Concha remarcó que “los compañeros siempre comparan lo que ganaban antes y lo que ganan ahora cuando hacen la simulación con el dólar, creo que un sueldo de 500 mil pesos acá en la provincia sería el ideal para todos los compañeros, teniendo en cuenta que aquellos que ya tienen que pagar un alquiler, el sueldo ya no les alcanza porque el dólar sube y por ende sube todo, por lo tanto hay que hacer una revisión de los salarios y ahí se van a dar cuenta que hay muchísimos compañeros que están por abajo de la canasta familiar, hoy tenemos una canasta patagónica muy inflada, aumenta todo, por lo cual en la provincia tenemos que estar ganando todos bien, no solamente los trabajadores públicos sino también los privados, todos tenemos un salario bajo, por eso hoy hay reclamos en todos lados, en los privados tienen que buscar fondos para que los trabajadores estén mejor, la economía se mueva mucho más, no podemos caer en los cuatro años de Macri en donde no teníamos aumentos y había miedo por todos lados, pero hoy el miedo de los trabajadores está porque hoy no se sabe también qué es lo que va a pasar a nivel nacional con las elecciones que tenemos, está todo complicado y yo creo que los trabajadores están viendo que ojalá quiera que esto se mejore para que estemos todos bien”.