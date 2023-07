Uber comenzó a funcionar en Ushuaia y en toda la provincia de Tierra del Fuego

A pesar de la controversia y protestas de algunos sectores que se desataron las últimas semanas tras conocerse el anuncio del desembarco de la aplicación, Uber empezó a funcionar -hoy- en las tres ciudades de Tierra del Fuego, tanto para pasajeros, como para que los conductores se registren y comiencen a operar.

La noticia fue confirmada este mediodía por el gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, Juan Labaqui, quien en diálogo con Radio Provincia precisaba que “hoy va a estar disponible el servicio en la ciudad de Ushuaia, pero también en Río Grande y Tolhuin, en el transcurso de la tarde”.

“Se lanza en toda la provincia. Tenemos registro de conductores principalmente en Ushuaia, pero también hubo algunos en las otras ciudades. Y vimos mucho interés por parte de usuarios que empezaron a hacer descargas y registros. Con lo cual en base a eso, y toda la información, recepción del público y de quienes están interesados en manejar, es que estamos lanzándolo”, afirmó.

Además, Labaqui detalló que “quienes se registraron para manejar, completaron todo su proceso y se les fue confirmado que está activa la cuenta, a partir de hoy van a poder a empezar a conducir, porque ya recibieron una notificación ayer comunicándoles esto”, sumado a que “entre el mediodía y la tarde, va a estar disponible la aplicación para cualquier persona que se quiera mover en estas tres ciudades”.

Con respecto al conflicto que podría generar el arribo de Uber a la Isla, por la normativa que prohíbe el uso de plataformas de transporte, aseguró: “No hubo ninguna otra comunicación oficial, precisamente porque no hay ningún marco específico de la actividad para regularla en ninguna de estas tres ciudades. Es en general de la manera que nosotros participamos de estos procesos de diálogo, aportando información o experiencia de otras ciudades».

«En este caso como no está ese proceso, no estamos participando ni en contacto. Respecto de la legalidad, en Argentina está dada por normas nacionales y no locales. Lo que puede haber a nivel local es una regulación específica de la actividad, pero en las tres ciudades no existe una regulación específica de lo que es viajes compartidos, transporte, o movilidad a través de plataformas”, concluyó.