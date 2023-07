Textiles en Tierra del Fuego: “Esta agonía no está llevando a nadie a un buen final”

El secretario general de SETIA, Rodrigo Cárcamo, expresó en diálogo con Radio Provincia que “hay mucha preocupación por esta falta de definiciones, incluso para que digan si o no, queremos saber qué más vamos a poder hacer como sindicatos y trabajadores. Lo último que supimos es que el Gobierno Nacional tenía una fecha para la firma que era el 14 de julio, cosa que no sucedió”.

“Estamos todos abocados a averiguar qué es lo que pasó, porque no se firmó y que es lo que estaría trabando esta situación para poder solucionarla. Queremos saber si continuamos o no porque esta agonía no está llevando a nadie un buen final. Ni a los trabajadores, ni al sindicato y a las empresas”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Industria de la Provincia, Juan Ignacio García, afirmó que “está demorando realmente mucho más de lo que nosotros esperábamos”, aunque remarcó que “no tengo mucho más para aportar”.

“En realidad estamos esperando que haya novedades. En su momento, ya hace varios meses, elevamos un proyecto provincial de resolución para esta prórroga. Sabemos que se está trabajando, pero no mucho más”, planteó.

Es necesario recordar que el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella advirtió hace unos días que recurrirán a “instancias judiciales”, en caso de que el Ejecutivo Nacional no determine la inclusión a la prórroga del subrégimen de promoción industrial a los textiles.