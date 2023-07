“Saltó la banca” y el IPRA no pudo pagar un premio

Diego Pierotti, secretario de Juegos del IPRA, fue entrevistado por AIRE LIBRE FM a raíz de que “saltó la banca”, y por ese motivo apostadores de la quiniela que ganaron premios, no pudieron cobrar la totalidad. Ocurrió especialmente con un apostador de Ushuaia que ganó 11 millones de pesos, pero al no tener fondos el organismo, le pagarán casi 4 millones.

El funcionario explicó que en el sorteo nocturno de la Quiniela del día lunes “saltó la banca en la cual se aplicó el tope de banca. Nosotros tenemos el juego de la Quiniela que tiene 5 sorteos por día. La previa, el primero, la matutina, la vespertina y la nocturna. En los 5 está en juego el tope de banca. ¿Qué es el tope de banca? es cuando los aciertos superan el 100% de la recaudación.

Si cuando sucede eso, se produce el famoso salto de banca. Cuando salta la banca, nosotros tenemos, por la reglamentación, dos artículos: Uno es, hacemos el prorrateo de los premios según el tope de banca, y la otra es aplicar el 100% del salto de banca”.

Posteriormente detalló que “lo que sucedió en el sorteo de la Quiniela nocturna es que tuvimos una recaudación de 2 millones y salieron como aciertos 15 millones a pagar. Entonces, el tope de banca de los premios a pagar era de 4 millones y el prorrateo terminaba siendo casi un 27,82% del tope de banca. Nosotros a ese día no teníamos banca para afrontar los 15 millones de premios y se aplicó el tope de banca. Eso es lo que ha pasado el día lunes a la noche”.

“Había un premio de 11 millones, de 1 millón, de 70 pesos, digamos. El salto de banca lo hace la totalidad de premios el prorrateo se hace en todos los premios el que ganó 70 pesos y el que ganó los 11 millones”, explicó el secretario. Para luego agregar que la persona que iba a ganar 11 millones, percibirá el premio de casi 4 millones.

“El salto de banca nosotros lo tenemos dos hasta tres veces por semana es más, en el salto de hoy, el de la previa, saltó a la banca. Fue nosotros una recaudación de 300.000 pesos, y en premio fue casi un millón de pesos. Cuando salta la banca analizamos el porcentual del salto. En el caso del sorteo de recién, fue un 150%. El IPRA tiene banca para pagar ese 50%. Lo que pasó el lunes a la noche fue el 750%”, mencionó en otro párrafo.

¿Hubo algún número en especial en la noche del lunes que fue el más elegido y por ese motivo quizás hubo más ganadores o no?

Si bien nosotros jugamos con cuatro Quinielas, si hubo un ganador por las 4 y el ganador de ese premio millonario acertó las tres cifras de la Lotería de Santa Fe que salió en 1979″.

Hubo varios ganadores con diferentes loterías. Eso es lo que pasa habitualmente. Pero en ese caso, las loterías de esas provincias no tienen que enviar el dinero? No, no, no, no, no, nosotros lo que utilizamos de estas provincias son los soteadores. Las recaudaciones es de la provincia. Todas las provincias utilizan sorteadores de loterías importantes para que sea vistoso a la venta de productos, para que sea más atractivo”.

Con respecto a los apostadores, cuando sucede esto y tienen que ir a cobrar un determinado premio. ¿Se enteran en ese momento o tienen forma de corroborarlo de otra forma?

Eso sucede en el momento en que nosotros hacemos el proceso. Cuando un apostador va a la agencia en donde hizo la jugada ya sabe si ganó o no. Entonces después al otro día cuando va a la agencia en donde jugó se entera de lo que sucedió. Cuando el apostador va a la agencia, va con el cupón, se carga a la máquina y le dice el premio que tiene que cobrar. La diferencia es que lo que puede hacer es acercarse a Libra, y nosotros mayormente tratamos de informar al agenciero.

Esta es la tercera vez que sucede en los 30 años que tiene el IPRA, es la tercera vez que se aplica el tope. Nosotros siempre tratamos de pagar el 100% y de pagar el saldo de banca, pero ahora fue imposible por la gran cantidad de premios que surgió el lunes. No teníamos banca para afrontar esos 15 millones”.

¿Es decir, ese dinero que ganaron estas personas, no lo cobran más o dentro de unos días, quizás si el IPRA recauda más dinero, les pagan?.

No, no, no, el premio se prorratea en ese sorteo y cobra el porcentaje prorrogado. El premio lo cobra, pero no cobra el 100%”.

La Quiniela tiene cinco sorteos y cada sorteo tiene su recaudación, y cada recaudación tiene su tope, la recaudación es por sorteo, no es por la recaudación total que hayan realizado durante el día.