Salen al cruce de declaraciones de Melella sobre el proyecto Fénix

Al respecto, quienes este 4 de julio realizarán un nuevo “Atlanticazo” en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, señalaron que “la mayoría de los fueguinos no saben” de que se trata el proyecto Fénix y advirtieron que “no se puede estar orgulloso de algo que no se conoce”.

Además, expresaron que “Es mentira lo que está diciendo el gobernador, Gustavo Melella, pero ojo, los fueguinos no saben no porque no quieran o no se interesen. Los fueguinos no saben porque estos temas siempre fueron invisibilizados por los gobiernos y especialmente por los representantes actuales”, advirtieron en un comunicado.

En el mismo sentido, indicaron que “El lenguaje publicitario que utilizan no puede ser una política pública. Acá hay que discutir realmente y con la comunidad, las consecuencias negativas que pueden tener estas prácticas. Pregúntenle a cualquier fueguino qué es el proyecto Fénix. Pregúntele a cualquier fueguino por las exploraciones sísmicas que se harán en las cuencas Malvinas Oeste y Austral a partir de septiembre. Los fueguinos no pueden estar orgullosos de algo que no se menciona, más que en términos publicitarios por parte del gobierno, los funcionarios y las empresas vinculadas. Dejen de subestimar a los fueguinos”, reclamaron desde la Comunidad Costera de la provincia.

Igualmente señalaron que “La inversión de la que habla el gobernador es una inversión privada para un proyecto privado. No derrama en los fueguinos. Recorran los barrios y fíjense. Más de treinta años de explotación de hidrocarburos y ¿quién está mejor? ¿Las condiciones de vida de quiénes mejoraron? ¿Para qué y para quién se explotan hidrocarburos en la provincia? Hagamos una lista de las casas que aún no tienen gas natural. Después veamos si cabe o no hablar de beneficios”, expresaron los impulsores del “Atlanticazo”, la manifestación que se realiza los días 4 de cada mes, en distintas ciudades costeras, para oponerse a la explotación petrolera offshore.

En el tramo final del comunicado, se preguntan “¿Vamos a seguir explotando gas y petróleo solo porque teóricamente (muy teóricamente) es rentable y beneficia a la provincia? ¿Y el cambio climático? ¿No teníamos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030? ¿No ratificamos el acuerdo de París en 2016 a través de la ley 27270? Y entonces, para qué está llena de logos de la ONU y de los objetivos de desarrollo sostenible la página del gobierno actual, y para qué dan charlas sobre sustentabilidad y arman flyers por el día del ambiente o de los océanos, si después dicen que vamos a seguir produciendo gas y petróleo y encima vamos ampliar la frontera de extracción de hidrocarburos a partir de las exploraciones sísmicas que empezarán en septiembre”.

Para concluir, el documento dice: “Basta de mentiras. Basta de extractivismo. Los fueguinos no están orgullosos de que se destruya el territorio. La gran noticia sobre la instalación de la plataforma Fénix es para las petroleras y los gobernantes, no para los fueguinos, ni para el país”, termina el texto.

Vale mencionar, finalmente, que este martes 4 el “Atlanticazo” se realizará en la ciudad de Ushuaia a las 17 horas, concentrando frente al cartel de la ciudad, para marchar luego hasta el puerto. Mientras que, en la ciudad de Río Grande, la concentración será a las 15 horas en la sede de la UNTDF y desde allí se movilizarán hacia el cartel de la ciudad, ubicado frente a la costa.