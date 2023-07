Radar en Tierra del Fuego: “No monitorea espacio aéreo argentino ni territorio nacional alguno”

“Es una estación, pero es un radar espacial. Puedo afirmar con total certeza que este radar no monitorea, no ilumina, no escudriña y no controla ni un centímetro cúbico de espacio aéreo y terrestre argentino. Tiene su antena apuntando verticalmente y puede detectar objetos por arriba de los 200 kilómetros de altura y hasta los 2000 aproximadamente. Al estar orientada al monitoreo de ambiente de órbitas bajas no constituye ningún avasallamiento, ni ningún peligro para la soberanía nacional. Al contrario. Me parece interesante que esté acá porque si uno detectara alguna finalidad por fuera de esto, tiene la oportunidad de desenchufarlo de la red y se apaga todo”, explicó el astrónomo en una entrevista hoy con el periodista José Piñeiro por Radio Provincia 99.9.

También, Hormaechea aseguró que en relación al origen de la LeoLabs “ no me consta que sean o que hayan capitales británicos ”, debido a que “jamás hablé con un ciudadano británico por este tema” y confirmó que se encuentra radicada y opera desde sus instalaciones en la costa oeste de los Estados Unidos.

“Siempre tuve contactos con LeoLabs Inc. que está en Silicon Valley, California y específicamente en Menlo Park. Así que yo entiendo que estas dos sociedades, una irlandesa y otra británica, han sido inscriptas para explotar algún tipo de ventaja que yo no sé bien cuál sería. Porque no soy experto en el tema”, remarcó.

Además, comentó que se encuentra trabajando como consultor de la empresa y expresó que “en ese sentido estoy muy tranquilo y por eso estoy colaborando con ellos”, aunque “no puedo hablar en nombre de LeoLabs, ni de LeoLabs Argentina pero sí sobre el proceso porque lo conozco de primera mano”.

“No es gratuito que quedáramos involucrados con lo del radar. Creo que somos los “culpables” de que la empresa esté radicada acá. En abril del 2020, a través de contactos en común, se conectan conmigo porque yo actuaba como jefe de la EARG y me plantean el interés de instalar una estación, por parte de un sistema global, que monitorea el ambiente de órbitas bajas. En el primer contacto dijeron que querían poner una estación en el extremo austral, pensaban en Chile, y yo les dije ¿Por qué no argentina? Me parecía interesante estar vinculados. Los convencimos de que sea en Tierra del Fuego, siempre en el marco de mi trabajo los ayudamos en la búsqueda de sitio y los contactamos con los potenciales proveedores de servicios. Terminaron de establecerse en 2022”, sostuvo.

Tras ser consultado por la posibilidad de que continúe funcionando la estación espacial, junto a su correspondiente radar, manifestó que “cuando el ministerio de Defensa y la jefatura de Gabinete queden conformes con las presentaciones solicitadas”, estimó que “se podrá continuar con la operación normal de este sistema aunque lo que no tenemos es fecha”.

“Comenzó un trabajo que se está llevando adelante de acercar información técnica adicional, tanto a la jefatura de Gabinete como al ministerio de Defensa cuando lo requiera, que demuestre lo que afirmo. Este radar de LeoLabs en su configuración actual y habitual, y la que hace con respecto a los fines que persigue el sistema, no monitorea espacio aéreo argentino ni territorio nacional alguno”, agregó.

Por último remarcó que “cuando LeoLabs dió a conocer esto en la Embajada Argentina de Estados Unidos”, fue “muy bien recibido y también hubo comentarios a favor del Embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley).

“En ese momento no hubo ninguna repercusión. Luego, en otro contexto político salió alguna delegación y la cosa estalló tanto en redes sociales como en algunos medios”, concluyó.