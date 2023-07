Prohíben acercamiento del Juez para con sus empleados

Luego de la suspensión del Juez Daniel Cesari Hernández por parte del Consejo de la Magistratura por los delitos de “mala conducta e inhabilidad moral por maltrato contra presuntas víctimas, empleados del Poder Judicial, funcionarios judiciales, peritos y efectivos policiales”, el magistrado regresó a los Tribunales en la tarde del lunes.

Lo hizo acompañado por el defensor mayor Mariano Sardi, quien lo representa en la causa que posee en su contra. Allí, intentó dirigirse hacia su ex oficina con la intención de retirar sus pertenencias.

Allí se encontró con efectivos policiales, quienes le impidieron su ingreso, dado a que para hacerlo debía certificarse junto a las autoridades judiciales, que elementos retiraría del lugar. Esta situación generó un gran malestar por parte de Cesari, quien decidió retirarse ofuscado del lugar.

Previo a ello, la Jueza de Instrucción N°3 Dra. Cecilia Cataldo, quien se percató de la presencia de Cesari en los Tribunales, inmediatamente solicitó al personal policial a notificar al magistrado de la prohibición de acercamiento y contacto para con todo el personal del Juzgado de Instrucción N°1, sobre el cual se encontraba a cargo hasta el pasado viernes.

La medida adoptada por Cataldo se debe a que el personal aún debe prestar declaración testimonial en las causas que se investiga Cesari Hernández, por lo que se busca evitar no solo el contacto, sino ser intimidados por el magistrado, dado a sus imputaciones.

Cabe recordar que semanas atrás, el Fiscal Mayor Pablo Martín Bramati solicitó en su momento la prohibición de acercamiento del Juez para con sus empleados, pero al no ser suspendido en ese momento, la medida no se podía llevar adelante. Ante esa situación, Cataldo intimó a Cesari a no mantener insinuaciones o conversaciones con sus empleados en todo lo relacionado a las causas en su contra hasta tanto el consejo de la Magistratura tomara una determinación, la cual recayó en la suspensión el pasado viernes.