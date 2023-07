Para Martín Perez, perder 500 millones de recaudación sería un golpe durísimo

En el marco del acto por el 102 aniversario de la ciudad de Río Grande que se celebró en el club San Martín, el intendente Martín Pérez se refirió a la controversia que se ha generado en torno al Impuesto inmobiliario. Al respecto, advirtió que este aumento “va de la mano de la discusión del impuesto inmobiliario, porque si el año que viene nos quedamos sin cobrar este impuesto, se nos va a dificultar todo, no solamente la política salarial sino que se va a resentir la política de salud y se van a resentir las obras públicas de la ciudad. El gobernador entiende esto, también los ministros, los secretarios. Tenemos que encontrar un camino de solución a este problema para no perjudicar a nuestros vecinos y vecinas”, abogó.

Recordó que el actual gobernador dijo, al inicio de la gestión, que iba a derogar esta ley, pero ahora pareciera que no hay intención de hacerlo. Sobre este punto señaló que “lo que ha sucedido es que hay un fallo en el medio, que establece una directiva muy clara y hay que cumplir con el fallo, por eso digo que la solución es derogar la ley, como lo planteamos el primer día. Esto no se logró y hoy estamos en otra instancia de discusión”.

Confió que actualmente hay reuniones al respecto y “estamos dialogando en buenos términos y todas las partes entienden la dificultad que esto genera”. Entendió que para el gobierno de la provincia el cobro de 500 millones de pesos no significa nada en la masa presupuestaria. “Entiendo que el gobierno de la provincia tiene una masa salarial del orden de los 10 mil millones de pesos mensuales, y estamos hablando de 500 millones de pesos al año. A nosotros nos significa un golpe durísimo a nuestra economía y tal vez al gobierno no le signifique sustancialmente una dificultad. Le tenemos que encontrar la vuelta, hay buena voluntad y yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que podamos encontrar un camino de salida”, se comprometió.

Para el Intendente, los legisladores podrían poner fin a la controversia. “Con la derogación nos evitaríamos cualquier punto de discusión o desacuerdo. Si eso no se logra, porque no hay voluntad de parte de los legisladores, vamos a seguir por el camino del diálogo. Son dos aspectos que se pueden dar de manera paralela”, manifestó.

“Para nosotros la situación con el impuesto inmobiliario es una realidad que nos golpea muy fuerte. No tener la posibilidad de cobrar el impuesto inmobiliario el año que viene nos va a significar por ejemplo un recorte del 40% de nuestra política de salud, o del 25% de nuestro plan de obra pública. Esto lo he conversado con el gobernador, que lo entiende porque ha sido intendente de la ciudad y sabe bien lo que significa esto. Vamos a seguir insistiendo en la Legislatura para lograr que esa ley se derogue. Venimos insistiendo hace tiempo con esto y no hemos tenido buenos resultados, pero lo vamos a insistir. Me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de los legisladores respecto de este tema, si el impuesto inmobiliario lo tenemos que seguir cobrando o no. Si esto no se puede dar, estamos trabajando en una mesa en conjunto con la provincia, ya se han reunido nuestros secretarios de finanzas para poder encontrar un mecanismo que permita que no nos desfinanciemos. Entiendo que hay voluntad política de parte de la provincia para sostener gran parte de ese cobro del tributo, porque realmente lo necesitamos. No es un capricho para nosotros 500 millones de pesos este año de recaudación en menos, que impactaría seriamente en nuestra política fiscal del Municipio. Tal vez para la provincia es un monto menor en un presupuesto de 230 mil millones de pesos, pero para nosotros es muy importante. Por el bien de los vecinos y para tranquilidad de nuestra ciudad, tenemos que encontrar un camino de entendimiento y espero que lo hagamos pronto, porque se acerca la etapa en que tenemos que presentar nuestro presupuesto y necesitamos tener definiciones sobre el tema”, reclamó.

“Nos hemos comunicado con todos los legisladores, a todos les hemos transmitido nuestra preocupación y lo tienen muy en claro todos. Espero que se pueda dar una discusión seria en la Legislatura y apelo a eso. Acá hay dirigentes que sostienen desde hace mucho tiempo que hay municipios ricos y provincia pobre, pero yo no comparto esa mirada. Creo que nosotros tenemos un municipio que está siendo bien administrado, que lleva adelante políticas centrales a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Tenemos cuatro centros de salud municipales, tenemos un centro de rehabilitación, un centro de las infancias, un laboratorio de biología molecular, un centro ortopédico y proyectamos mejor salud para los vecinos. Esto también es un aporte al sistema de salud provincial y ayuda a que no colapse la salud de la provincia, como puede llegar a suceder si nosotros no contamos con esos recursos. Es muy importante que podamos resolver este tema por el bien de la ciudad, no por el bien de una gestión”, aclaró.

Consultado acerca de si tiene previsto ir a la Legislatura a reclamar la derogación, dijo que “nosotros vamos a donde sea porque somos conscientes de que esto hay que explicarlo y que todos lo tienen que entender. Tenemos que pensar la proyección del futuro desde otro lugar, cómo vamos a fortalecer la economía del conocimiento, cómo vamos a desarrollar nuestra industria, nuestra política productiva, estamos yendo hacia la soberanía alimentaria en nuestra ciudad; cómo vamos a fortalecer la salud. Tenemos que dar vuelta la página y empezar a pensar en el futuro de nuestra provincia de cara a este nuevo siglo”.

“Cuando yo era diputado nacional en 2016 nos tocó discutir la ley de pago a los fondos buitre y nos decían de todo, que había que votarla y si no la votábamos el país se fundía y la provincia también. Nosotros dijimos en ese momento que esa ley iba a fundir a la Argentina y que iba a generar un endeudamiento que iba a ser impagable. Fue lo que pasó, con un super endeudamiento masivo que lamentablemente no se puede pagar y nos pone de rodillas ante el FMI. Salvando las distancias, esta es una discusión central y tiene que ver con el futuro de la provincia. Yo creo en una provincia con municipios fuertes y con una provincia que también tenga los recursos que necesita para afrontar las necesidades que tiene”, sentenció.