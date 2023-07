Pacientes debieron viajar a otras provincias para acceder a la IVE

Mariela Galeazzi, directora de Litigio en Amnistía Internacional Argentina, comentó en diálogo con FM Máster’s que «desde Aminstía monitoreamos el acceso al aborto y la implementación de la Ley 27.610 en todo el país. Viajamos en dos oportunidades a Tierra del Fuego, en 2021 y en 2023, y una de las principales barreras que detectamos fue justamente que en el Hospital de Río Grande no se garantiza el acceso a esta práctica, siendo este el único hospital de esa ciudad y el segundo de la provincia en su tipo. Es por eso que sostuvimos el pedido a las autoridades provinciales para que resuelvan la situación ya que con motivo de objeción de conciencia de todo el personal ginecólogo del hospital no se realiza la práctica».

Sobre las repercusiones más allá de la resolución de la Legislatura provincial que instó al Ejecutivo provincial y el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego a que garantice el derecho del aborto, «desde el momento que interpusimos el reclamo en la mesa de entrada de Casa de Gobierno y del Ministerio de Salud provincial a principios de junio, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo». «Necesitamos que se adopten medidas de nivel jerárquico, políticas públicas para que se contrate nuevo personal, se capacite al personal ya establecido. La barrera no es solamente la falta de profesionales no objetores sino también que no haya políticas de información a toda la población», reclamaron desde Amnistía.

Pacientes debieron ser trasladadas o viajar a otras provincias para acceder a la IVE

En diálogo con FM Máster’s, Galeazzi comentó: «Pedimos información a la Dirección Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación y hemos visto que en diversas oportunidades fue necesario trasladar a las pacientes a otra provincia para que se les garantice la práctica del derecho al aborto».

En este sentido, indicó que «desde Aminstía Internacional Argentina tomamos conocimiento de manera directa de un caso en Río Grande en el que no se pudo garantizar el aborto tanto en esa ciudad como en Ushuaia y la paciente debió ser trasladada a otra jurisdicción. Por cuestiones de vulnerabilidad, esta persona llegó en momentos avanzados de la gestación, lo que suele ser una complicación. Justo en ese momento además solo había dos médicos en Ushuaia a cargo de la práctica, uno de licencia y el otro que no estaba dispuesto a realizar la práctica en un estadío de gestación avanzada», mencionó sobre este caso en particular.

Para agregar, Galeazzi comentó que «igualmente se nos informó de una cantidad de casos ‘contados con una mano’. No se trata de una decena de casos, aunque así y todo cada caso importa. En números que maneja Tierra del Fuego, por ser una población chica, el número es importante. No debiera haber este tipo de casos porque esto implica muchas cosas para una persona que en esta situación se tiene que trasladar a otra provincia».

Amnistía Internacional Argentina cuenta con un formulario al que se puede acceder en la web amnistia.org.ar. Allí se reciben denuncias de obstáculos y barreras en el acceso a la IVE. «Nos llegan consultas de personas de todo el país y casos de personas que tuvieron barreras tanto en el sector público como el privado. En virtud de la atención que se requiera brindamos respuestas de todo tipo: de denuncia, acompañamiento, etc», complementó la referente de Amnistía Arg.

Por último, recordó que «además existe la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de Nación que ofrece información para acceder a la práctica de manera segura y recibe reclamos y los hace llegar a las áreas de cada jurisdicción correspondiente para solucionar el caso».