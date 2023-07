“Muchas veces las mujeres también mienten”, la polémica defensa de la abogada de un condenado por abuso

Su abogada esgrimió hoy en Fm Aire Libre una polémica defensa acusando a la víctima de mentir sobre la acusación. “La verdad que yo salí indignada, salí mal de ese lugar, por este tema de la condena social. El tiene una familia y porque yo considero que el es inocente”, afirmó en relación a su defendido.

Godoy afirmó que Santander “tiene un trastorno, es una persona que es discapacitado, con certificado de discapacidad. Su trastorno es afectivo bipolar con episodios depresivos. Además, él toma una medicación y por lo que dijo el médico psiquiatra que también prestó declaración en el juicio y dijo que esos medicamentos le inhibían los impulsos sexuales”. “El hace años tiene este trastorno y eso es lo que produjo la ruptura en su matrimonio”, agregó.

Respecto a la determinación del Tribunal de Juicio planteó que “para mi ellos son todos una sola cosa, y para mi juzgan corporativamente y ya lo tenían a esto decidido seguramente”.

En este sentido indicó que “veo a la gente como diciendo quiero ver sangre, quiero que esto sea así, que sea una condena como es ahora. Seguramente si hubiera sido absuelto iban a tener a todo el mundo criticando, tocando bombos y ellos creo que por eso dicen es una condena modelo”.

Además apuntó contra la victima: “Esta chica (por la denunciante) ya venía con problemas desde Formosa, de violencia y de abuso sexual, ya tenia otras denuncias. Es por eso que una de las pruebas que presenté fue su historia clínica donde los médicos ponen abuso sexual, ya venía ella con indicadores por eso eso es mi malestar, no se escuchó a la primera parte”.

“Yo creo que inventó todo y que tiene problemas, de hecho, en la historia clínica dice que su cuñado también se propasó con ella, yo no se si esta persona sabe o no lo que está diciendo”, declaró.

Respecto a los pasos a seguir indicó que “espero que esto se revea por parte del alto tribunal, nosotros vamos a presentar la apelación. Queríamos dar a conocer que no todo es siempre como se dice, que muchas veces no dicen la verdad, que muchas las mujeres también mienten, como mienten también los hombres por supuesto”.

“Yo creo que tienen que ver cada caso y no estar diciendo cosas o publicando imágenes como que el hizo una mueca y se estuvo burlando, y la verdad es que no se burló, estuvo llorando y a mi me decía yo tengo el consuelo de que mis hijos me creen”, cerró.