Melella y Perez gestionarán en conjunto el proyecto para construir un nuevo puente en Río Grande

En ese sentido, Perez dio cuenta de conversaciones con el mandatario provincial para “poder coordinar una fecha para viajar a Buenos Aires y poder avanzar en aspectos concretos con el gobierno nacional respecto a este tema”.

“Estamos tratando de que nos coincidan las agendas, no solamente nosotros sino a los funcionarios nacionales, para poder ya este terminar de cerrar la propuesta técnica, que es lo más complejo de todo esto”, detalló en declaraciones realizadas la semana pasada a FM del Pueblo.

Perez sostuvo que “cuando uno no conoce las especificidades de una obra de esa naturaleza, yo que no soy ingeniero, me encuentro que son obras realmente muy complejas desde el punto de vista técnico y muy complejas también desde el punto de vista económico”.

“Es mucho el dinero que se necesita para hacer una obra así y es por eso que necesitamos coordinar en conjunto los esfuerzos y creo realmente que es una obra que si no la trabajamos todos en todos en conjunto no se puede hacer”, agregó.

Y remarcó: “Hace 30 años se espera un puente en la ciudad y la verdad es que siempre ha habido esfuerzos individuales para poder hacerlo y eso evidentemente no da resultado”.

“Necesitamos encarar una mirada colectiva en este sentido, con mucha fuerza, y vamos a hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance para que se pueda hacer cuanto antes”, afirmó.

Por último, el intendente Perez hizo hincapié en que la Margen Sur necesita “la apertura de la Ruta 7 en la medida de las posibilidades”, reconociendo que “Vialidad Provincial está trabajando en el tema y se ha avanzado mucho, pero la verdad sería muy útil”.

“Es otro de los temas que hemos conversado con el Gobernador y entiendo que está dentro de las prioridades de la gestión provincial”, cerró.