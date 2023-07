Martinco: “Vamos por una condena ejemplificadora”

La abogada de las protectoras de animales ARAF de Ushuaia, y Patitas Tolhuin subrayó el objetivo: “Sabemos que este no es el único hecho, sino solo un hecho que se difundió, pero esta persona se sabe que viene realizando actos de esta naturaleza contra otros equinos. Por eso lo que perseguimos es llegar a una condena ejemplificadora para que este individuo no repita estos actos”. Apelan a quienes puedan aportar información al 2901 15502287.

Luego de la difusión de un video realizado con un teléfono celular en el que un individuo se filmó a sí mismo matando en el bosque a un potrillo con un elemento filoso, luego de haber ultimado a su madre, la Policía de la localidad de Tolhuin inició una investigación que rápidamente dio frutos, logrando los efectivos individualizar en pocas horas al autor del sádico acto. En consecuencia el Juzgado de Competencia Integral de la localidad mediterránea, con la titularidad del juez José Pellegrino, ordenó allanamientos que terminaron por incriminar a Diego Darío Tardón, de 31 años de edad, residente en Tolhuin, quien fue imputado de infringir la Ley 14.346 referida a la comisión de actos de maltrato animal.

El mismo día en que comenzó a circular el material fílmico, Rosana Vélez, presidente de la Asociación del Reino Animal Fueguino – ARAF – de Ushuaia y Susana Sosa, de la Asociación Patitas Tolhuin, realizaron denuncias policiales, ampliando su intervención el día lunes último, cuando con representación letrada solicitaron constituirse en querellantes.

De tal manera, con el patrocinio legal de los abogados María Eugenia Martinco y Abel Galeano, las proteccionistas están requiriendo al juez Pellegrino que se les conceda el derecho a presentar pruebas y oponer excepciones en contra del imputado Diego Darío Tardón, respuesta que podría conocerse en los próximos días.

Consultada por Diario Prensa Libre, la letrada Martinco explicó que “nosotros lo que pedimos es que se nos permita constituirnos como querellantes para poder aportar pruebas en el proceso judicial que se le sigue a esta persona, Darío Tardón. Esto nos permitiría poder recabar información y aportar toda la prueba que sea necesaria para que haya una condena ejemplificadora”.

Imbuida de los antecedentes del sujeto encartado, la abogada subrayó el objetivo perseguido: “Sabemos que este no es el único hecho, sino solo un hecho que se difundió y se viralizó a través de las redes sociales, pero esta persona se sabe que viene realizando actos de esta naturaleza contra otros equinos. Por eso lo que perseguimos es llegar a una condena ejemplificadora para que este individuo no repita estos actos y también para que ninguna otra persona cometa semejantes acciones aberrantes contra seres sintientes no humanos”.

Por último, la patrocinante legal realizó con énfasis un pedido de colaboración a la comunidad: “Apelamos a todas aquellas personas que pudieran saber de la realización de otros actos de crueldad animal, de otros asesinatos de caballos en manos de este sujeto, para que nos aporten datos que sumaremos a los que ya forman parte de nuestra investigación. De esta manera se podrá ayudar a la Justicia a hacer su tarea y a que aplique una sanción ejemplificadora que siente un precedente, para que no haya que seguir lamentando víctimas como el potrillito Maximus y su mamá, Reina”

Quienes cuenten con información podrán aportarla en el teléfono 2901 15502287 del Estudio Jurídico G – M & Asociados, o al correo electrónico estudiomartinco@gmail.com