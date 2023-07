“Las sumas fijas solo hacen desfinanciar el sistema”

“Sobre los aumentos que se han dado, todos saben mi postura y no comparto las sumas fijas. La suma fija no es buena porque al pasivo eso no le llega. Para que al pasivo le llegue el aumento, tiene que tener aportes y contribuciones. De lo contrario, no les llega. Las sumas fijas lo único que hacen es desfinanciar el sistema, porque es plata que sacan ellos de sus arcas y no van a la caja”, cuestionó la Directora por los Pasivos de la Caja Patricia Blanco.

La directora por los pasivos de la caja de previsión, Patricia Blanco, fue consultada por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la situación de la caja y las perspectivas que abre el rechazo de la Corte Suprema al reclamo de las municipalidades, dejando en potestad del gobierno el cobro del impuesto inmobiliario, teniendo en cuenta que cuando se sancionó la ley 1075, se previó que parte de los fondos fueran a capitalizar la caja de previsión.

“Por ahora no hemos tenido ninguna novedad porque la aplicación de la ley fue suspendida hasta diciembre por la Legislatura, así que habrá que esperar. En diciembre nos sentaremos con la Legislatura para ver qué pasa con el impuesto inmobiliario”, dijo.

“En este momento la caja está con muchísimo trabajo porque estamos abocados a reuniones con distintos organismos, recursos humanos, liquidación de haberes, certificación de haberes, para ponernos todos de acuerdo y trabajar en la implementación de las modificaciones de la nueva ley. Es algo que hace tiempo no hacía la caja y hemos logrado reunirnos con todos. Hoy estamos yendo a Río Grande a atender diferentes inquietudes de los jubilados y además tenemos una reunión programada el viernes en la delegación de Río Grande con los referentes de los distintos organismos”, dijo a propósito del recálculo de los haberes jubilatorios.

Afirmó que “se está trabajando para que las cosas sean más ágiles y podamos darle al beneficiario un tiempo más corto en las tramitaciones. Ayer se terminó con la liquidación de una boleta complementaria del pago de una movilidad que había pendiente de la municipalidad y Concejo de Ushuaia y funcionarios de la Legislatura”, indicó.

Estimó que habría unas 1.300 personas a las que se le va a hacer el recálculo con las modificaciones de la nueva ley, por lo que “hay mucha carga de novedades y dejamos que las áreas técnicas trabajen tranquilas, porque hay que ir haciendo uno por uno los casos. Estamos recibiendo las novedades que van ingresando los distintos organismos para aplicarlas en la movilidad de los haberes de julio. Es un trabajo que nos lleva tiempo porque hay que trabajar sobre cada liquidación y son entre 1.300 y 1.400 personas”, expresó.

Consultada sobre los nuevos jubilados que podrían acceder a la jubilación extraordinaria también prevista en la reforma, dijo que “hay mucha gente que está consultado y eso era sabido, para ver si le conviene o no le conviene jubilarse. No tengo un número específico de la cantidad de expedientes que ya se han iniciado, pero tenemos diariamente muchas consultas”.

Aumentos salariales

Con respecto a los aumentos salariales, y el impacto en el haber jubilatorio, recordó que “cuando al activo se le da un aumento en julio, el jubilado lo va a cobrar como dice la ley, con los haberes del mes siguiente retroactivo a julio. La ley anterior había hecho perder esto y ahora se recuperó. Sobre los aumentos que se han dado, todos saben mi postura y no comparto las sumas fijas. La suma fija no es buena porque al pasivo eso no le llega. Para que al pasivo le llegue el aumento, tiene que tener aportes y contribuciones. De lo contrario, no les llega. Yo no lo compartí nunca, no lo compartí en el gobierno de Bertone, cuando nos tuvieron con los famosos bonos y no había aumento. Esas son decisiones políticas que toman los Ejecutivos y ellos se harán cargo. Yo siempre peleo que todo lo que se dé vaya al básico porque eso moviliza el haber del pasivo. Las sumas fijas lo único que hacen es desfinanciar el sistema, porque es plata que sacan ellos de sus arcas y no van a la caja”, cuestionó.

La casa en orden

Al margen de los aumentos por decreto y con sumas fijas, aseguró que la caja “se encuentra bien, las deudas se pagan como corresponde y los aportes están ingresando mensualmente. Esto lo controlamos diariamente con la vocal Norma González. Había organismos que tenían planes en cuotas y se están pagando. La cuota de los 208 millones de dólares también se está pagando, aunque con una deuda totalmente licuada. La caja está con tranquilidad, porque a veces algunos siembran terror y no sirve de nada. Nosotros venimos pagando mensualmente las jubilaciones en tiempo y forma, se adelantó dos días la fecha de pago y este fue un logro luego de una charla que tuve con el gobernador Melella”, dijo.

“Estamos pagando mensualmente alrededor de 3.400 millones en jubilaciones y pensiones, son algo más de 7 mil entre jubilados y pensionados. El ingreso se compone en más de un 90% de aportes más las cuotas mensuales de la deuda. Llegamos holgadamente y siempre queda un resto que se va guardando. El ahorro no es mucho, pero va quedando y estamos tranquilos. Ahora habrá que ver con la nueva ley, porque nosotros habíamos hecho un cálculo de que podrían jubilarse alrededor de 300 ó 400 personas, pero todavía eso no lo sabemos. Por ahora estamos tranquilos”, aseveró.

“Yo puedo garantizar que la plata de los aportes ingresa mensualmente como corresponde, de todos los entes. Al que tuvo atraso, se le hizo un convenio y está pagando el plan de pagos. Por supuesto hay deudas que venían de antes y nosotros asumimos en el 2020. Cuando asumimos empezamos a ver los números, los convenios que estaban caídos, y se reclamó lo que correspondía. Algunos acordaron más de 100 cuotas, pero era lo que la ley les permitía. Hoy la caja está tranquila”, reiteró.

Patrimonio e inversiones

Por otra parte se le preguntó sobre los inmuebles de la caja de previsión y afirmó que no tienen previsto vender ninguno, por el contrario, se analizan nuevas inversiones. “Estamos en proceso de solucionar las cosas. Tenemos un edificio nuevo en Río Grande, que se hizo en la gestión anterior, por un acuerdo con el hotel Las Lengas. Tenemos una delegación impecable, con instalaciones nuevas y nos sobra un terreno para buscar nuevas inversiones y hacer algo más. Siempre decimos que las propiedades de la caja no se van a vender, sino que se va a buscar alguna manera de invertir en algo que a la caja le dé rédito. Después tenemos otro edificio en la calle Rojas, que lo tuvimos prestado en pandemia a la gente del 107 pero ya fue entregado nuevamente a la caja. Queremos demoler ese edificio, que es muy viejo, y se está trabajando en nuevos proyectos de inversión”, detalló.

“En Ushuaia tenemos el edificio de Alem. Seguramente pasada la veda invernal se va a empezar a arreglar ese edificio, se van a hacer refacciones afuera, se van a arreglar todas las veredas, porque nunca se hizo una inversión en eso. En los próximos días se va a hacer un llamado a nivel nacional y local de inversores interesados que puedan presentar proyectos para el edificio de San Martín y Fadul. Después estamos preparando ya el pliego de licitación para la presentación, porque al hotel Las Lengas se le vence el contrato en abril del 2024. Estamos preparando todo para ver quiénes se van a presentar en la licitación del uso del hotel. El concesionario ha cumplido con todo, con la gente, con el canon y está en muy buenas condiciones. Ahora estamos estudiando cuáles van a ser las condiciones que vamos a poner en la próxima licitación. Los que están tienen intención de continuar pero se va a hacer una licitación local y nacional”, adelantó.

Con respecto a Tolhuin, dio a conocer que fue adquirido “un terreno que estamos pagando en cuotas mensuales. Tuvimos varias reuniones con Daniel Harrington y ellos su deuda la pagaron aparte, como correspondía cuando Harrington asumió. Nosotros solicitamos un terreno para construir algo dedicado al turismo y la recreación, para que los adultos mayores tengan un lugar donde poder ir. Ya llevamos pagadas siete u ocho cuotas, el terreno da a la parte del lago y es un lugar muy bonito. Todos los inmuebles y propiedades tienen que seguir siendo de la caja. Nunca hubo idea de vender nada en este directorio. Se va a seguir conservando todo y se va a tratar de mejorar y edificar, al menos mientras dure nuestro mandato”, concluyó.