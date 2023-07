La madre de Sofía reveló inacción del juez suspendido

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, la niña que misteriosamente desapareció de un camping en Río Grande hace más de 14 años, se refirió a la suspensión del juez de Instrucción de Río Grande, Daniel Césari Hernández, quien tiene a su cargo la causa. Esta situación agrega otro grado de incertidumbre ante la falta absoluta de avances en la investigación.

“Me pareció bastante lento en todo” caracterizó María Elena al magistrado suspendido. “Cuando había un pedido por algún dato que llegaba, se tardaba demasiado. Hace un año y algo que estamos con el caso de San Juan, de la chiquita que estamos pidiendo. Era todo muy lento”, expresó Delgado, mostrando su preocupación por la demora en la obtención de información relevante para el caso de su hija.

La madre de Sofía Herrera espera que el nuevo juez que asuma la causa aporte nuevas ideas y apoyo para impulsar la investigación, y destacó la labor de la policía: “ojalá que el Juez que entra ahora, que va a tomar la causa, tenga mejores ideas. Yo estoy muy en contacto con la policía científica. Son ellos los que trabajan en la causa de mi hija, mi investigación. Todos los datos que a mí me llegan, gente que colabora, de cualquier lugar del país, inclusive de otros países, les mando a ellos enseguida, y enseguida se ponen a trabajar. La verdad es que la policía viene haciendo un trabajo muy bueno este último tiempo, pero necesitas que el Juez también te ayude”.

Delgado compartió detalles de la niña en San Juan con un sorprendente parecido a su hija, recibidos a través de redes sociales: “Llegan a través de Facebook, de cualquier red social. Este llegó a través de Facebook, la señora me pidió el WhatsApp, y dijo que quería hablar conmigo. Me comenta que había una chiquita muy parecida a mi hija, que ella hace años que la ve y que no se animaba a hablar porque tenía miedo. Su familia le decía que no se meta, el marido le decía que no se meta en líos. Hasta que un día se animó a hablar y me mandó la foto de la chica de cuando era chiquita hasta la actualidad. Cuando era chiquita, era igual a mi hija. Es increíble el parecido que tiene”.

Explicó además que ha mantenido las fotografías en privado para evitar su difusión, pero destacó la similitud entre la chica avistada y su hija desaparecida. Además, señaló que ambas tienen la misma edad y que la sospecha se incrementa al saber que la niña en cuestión fue adoptada: “siempre me generó mucha sospecha, porque aparte es una chiquita adoptada, tiene la misma edad de mi hija, casi un mes de diferencia, y por eso es que pedimos el ADN”.

Delgado también compartió su frustración respecto a la falta de avances y acciones en la investigación, y responsabilizó al juez Daniel Césari Hernández: “estuve hace poco con el juez Césari, fui a hablar con él varias veces. Le preguntaba qué más se podía seguir haciendo, le planteé algunas cosas que yo quería, me dijo que no, que ya no se podía. Por ejemplo, ir de nuevo a ver en la zona del camping, me dijo que no, que ya no se podía. Le dije que no había nada, ningún tipo de investigación. Me dijo que ya no se podía hacer nada”.

La mamá de Sofía resaltó la importancia de continuar la búsqueda de su hija y agradeció el apoyo que ha recibido fuera de la provincia, contrariamente a cierta indiferencia que percibe en Tierra del Fuego: “Nosotros queremos que a mi hija la sigan buscando. Todo el tiempo estamos esperando novedades de ella, y ojalá tengamos respuesta y podamos encontrar a Sofi, que es lo que esperamos hace 14 años y medio. A mí me ayudan muchísimo en Buenos Aires, acá en la provincia no se hace nada por mi hija. En Buenos Aires, Juan Carr siempre está haciendo algo, la gente de la Red Solidaria. Los artistas, salió Ricardo Mollo de Divididos con una foto de Sofi, en la selección salió el cantante Wos, y así un montón de gente que ayuda y colabora y acá en la provincia no lo hacen. Tenés que ir a pedir ayuda afuera, porque acá la verdad que mucho no se hace. Los políticos jamás van a hacer una campaña sobre mi hija”.

Finalmente, hizo mención a la declaración de Néstor, hoy de 18 años, “que en aquel entonces tenía 6 años, en los últimos meses declaró y dijo lo que recordaba de aquel día, que él había visto que una persona se llevaba a mi hija Sofía, que nunca se olvidó de eso, que lo recordó siempre por más que quería olvidarse. Volvió a hacer un retrato hablado, ahora cuando tiene 18 años”.

María Elena presume que “con eso se llega a José Dagoberto Díaz Águila, que es sospechoso, que hoy se está buscando, y que tampoco hay ninguna novedad de él hace dos años y algo, casi tres años”.

A pesar de las dificultades, María Elena Delgado continúa su lucha por encontrar a su hija Sofía, y espera que la nueva instancia judicial brinde nuevas esperanzas en la búsqueda de la verdad.