La defensa apunta a contradecir la versión de la víctima

En el marco del caso que conmueve a la localidad de Tolhuin, el abogado defensor de Julián Manzoni, el Dr. Maximiliano Ércole, brindó declaraciones respecto a la situación procesal de su cliente. Manzoni enfrenta una grave acusación por presunto abuso sexual con acceso carnal.

«En principio Julián Manzoni fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Esto es una resolución judicial que no causa estado, no implica que la causa va a ser elevada a juicio inmediatamente, ni que va a haber un juicio en el corto y mediano plazo», aclaró Ércole.

El abogado explicó que están trabajando en la apelación del procesamiento, ya que consideran que existen contradicciones en el expediente y que faltan pruebas relevantes por producir. «Ejercer el derecho de defensa implica apelar el procesamiento y después evaluar la posibilidad, en principio, de que Julián pueda declarar», agregó.

Señaló que, en una primera instancia, Manzoni optó por no declarar, algo común en situaciones en las que el imputado no cuenta con un abogado de confianza y no tiene acceso completo al expediente. Sin embargo, el abogado adelantó que están evaluando realizar una declaración indagatoria en el corto plazo.

«Nosotros sostenemos, en principio, la inocencia de Julián y con el expediente a la vista, prepararemos la declaración para que se lo escuche de la mejor manera y que se pueda probar lo que nosotros vamos a decir en la declaración», expresó al respecto.

El letrado también señaló que existirían contradicciones en la versión de la denunciante y que esperan que, una vez que preste declaración formal, aclare estos puntos. «Nosotros todavía no negamos ni afirmamos ningún hecho porque no declaró», afirmó.

Independientemente de la denuncia, Ércole sostuvo que “esta chica tendrá sus razones para haberlo denunciado. Yo no estoy planteando que la situación de que la chica terminó internada no sucedió. Evidentemente es algo que no podemos refutar. Pero hay condiciones, o lo que podemos decir condimentos que nos llevarían a presumir que no hubo una un abuso sexual”.

Profundizando en lo que parece ser la línea argumental de la defensa, el abogado consignó: “en su momento salió la luz que la chica había denunciado que la habían secuestrado, que la habían metido en un auto, que la habían abusado. Está acreditado en el expediente que esa situación, ese rapto con fines de abusar sexualmente de ella, no ocurrieron”.

La defensa de Julián Manzoni busca presentar una estrategia para esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su cliente. Por el momento, según lo afirmado por el abogado defensor, evaluarán la posibilidad de que Manzoni preste declaración para aclarar su versión de lo sucedido aquella noche en Tolhuin.