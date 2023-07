La Cooperativa Eléctrica construirá un edificio en Margen Sur

En la oportunidad, el presidente de su Consejo de Administración, Santiago ‘Paqui’ Barrientos, destacó la trayectoria de la institución del servicio eléctrico de Río Grande.

“Hace más de medio siglo que nuestra institución provee un servicio esencial a los vecinos de Río Grande y sigue siendo parte fundamental de su crecimiento. Siempre hemos estado a la vanguardia de la generación eléctrica y para ello tuvimos que ser siempre previsores de este desarrollo, adelantándonos a adquirir turbinas para afrontar la demanda que sigue creciendo”, destacó ‘Paqui’ Barrientos.

En ese orden observó que “como es de público conocimiento, hay varios proyectos industriales y de infraestructura que ya están en marcha y otros que se iniciarán dentro de pocos meses y eso debe traducirse en más responsabilidades para la Cooperativa Eléctrica que tiene que estar preparada para darle la energía necesaria”.

Asimismo, señaló que “también asoma en el horizonte nuevos paradigmas energéticos, como la energía limpia que incluye la generación eólica y el hidrógeno verde entre otras alternativas, y en ese camino la Cooperativa Eléctrica ha puesto a sus equipos a trabajar desde hace un tiempo”.

“Nosotros tenemos pendiente la construcción de un edificio en la Margen Sur en un predio que tenemos de 3.000 metros cuadrados. Ahí vamos a hacer inclusive un SUM para capacitaciones de cooperativismo y vamos a hacer oficinas también, porque claramente el padrón de nuestros afiliados en la Margen Sur ha crecido mucho, así que nosotros vamos a construir nuestras propias oficinas allí para que el socio de la Cooperativa no tenga que trasladarse al centro a hacer sus trámites. Además contará con todos los departamentos para que puedan evacuar cualquier tema, que no tengan que ir a la usina por un trámite, que no tengan que venir a la administración. Y aparte, vamos a hacer un SUM para la capacitación de los matriculados y más que nada para charlar con los vecinos, para hacer cursos y demás”.

Finalmente ‘Paqui’ Barrientos destacó que “la Cooperativa Eléctrica es una institución de los vecinos y para los vecinos y siempre estará al lado del desarrollo de Río Grande, poniendo lo mejor de nosotros”.