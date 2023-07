Jubilados podrían movilizarse la próxima semana a Ushuaia

En ese mismo sentido, Ruiz señaló que “simplemente estamos diciendo que muchas veces se piensa que lo que estamos reclamando es poco para algunos jubilados, porque tienen una remuneración importante. Pero la mayoría de los jubilados no lo tenemos, así que por lo tanto para nosotros es mucho y además, porque es justamente nuestra plata, es lo que nos corresponde y es lo que nos están debiendo; por eso lo estamos reclamando”, afirmó.

Respecto del motivo por el cual entienden que hay una mala liquidación, señaló que “se desvirtúa la movilidad del salario del jubilado. Porque no se cumple, cuando se abona posteriormente, ya que no hay un retroactivo de esa movilidad que se tiene que dar de acuerdo al artículo de la ley”.

“El artículo de la ley es muy claro en ese sentido y dice que el haber de los de los beneficiarios será móvil. Y está claro en ese sentido, por lo tanto, cuando no se cumple con ese artículo de la ley 1285 se desvirtúa el 82% móvil”, advirtió. Asegurando que eso sucede para “todos los jubilados, no solo para los jubilados municipales. Muchas veces se entiende, como yo he sido municipal y soy municipal, que solo sucede para los municipales, pero son para más de 6.000 jubilados los afectados”, remarcó.

Finalmente, respecto de si esperan una pronta resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia, señaló que se encuentran “tratando que los jueces vean el expediente 4450/22 y que resuelva prontamente. Nosotros, si no es así, seguramente nos estaremos movilizando en la semana próxima a la ciudad de Ushuaia para hacer un notar, para visibilizar este reclamo, para hacer ver que estamos reclamando lo que nos corresponde, lo que nos están debiendo, por una mala liquidación de la Caja”, concluyó Gerónimo Ruiz.