Inquilinos de Ushuaia en aprietos

Christopher Moreno, referente de la Asociación de Difusión y Acción de Inquilinos, analizó la situación del sector que representa en relación a la polémica Ley de alquileres que rige en todo el país, pero cuyas consecuencias negativas se sienten especialmente en Ushuaia.

Moreno expresó que los inquilinos “lo viven de manera complicada, de manera frustrante, genera mucho estrés. Ayer me llegó un mensaje de una chica que se tuvo que volver a la casa de sus padres porque se le venció el contrato. Estaba pagando por un lugar de dos habitaciones $250.000 y no tuvo la oportunidad de renegociar nada. El propietario directamente le dijo que el aumento se iba a $470.000”.

El representante señaló que los problemas persisten debido a la falta de control y regulación por parte del Estado y a la falta de empatía por parte de los propietarios y martilleros: “los problemas siguen siendo los mismos. Primero que nada, el Estado que no se pone firme, no defiende los derechos del pueblo, de la mayoría que somos los inquilinos. No lo defienden con regulaciones, con más controles”.

Moreno también hizo hincapié en la falta de cumplimiento de la ley por parte de algunos propietarios y martilleros: “el propietario tiene la libertad de hacer y disponer a su antojo. Aquí no se está respetando la Ley en muchos aspectos. La gente se vuelca a alquileres temporarios sin estar habilitados, sin estar inscriptos, y los martilleros lo avalan”.

Asimismo, destacó la importancia de los contratos anuales para los inquilinos y criticó la práctica de hacer contratos de corta duración: “al inquilino le sirve mucho que el aumento sea anual, cosa que no se está respetando, porque tenemos muchos casos de personas a las que les hacen contratos de tres y seis meses. El propietario pasa por alto, a su antojo, y nadie lo controla”.

Moreno subrayó las dificultades que enfrentan los inquilinos para hacer valer sus derechos: “te dicen que hagas la denuncia, pero ¿en qué queda la denuncia? Somos vecinos, somos personas con los sueldos más bajos. No te alcanza para gastar en abogados y denuncias, porque apenas llegas a pagar el alquiler y llenas la heladera”.

En consecuencia, planteó como posibles soluciones la ampliación del ejido urbano en Ushuaia y la implementación de créditos hipotecarios: “la solución pasa por los créditos hipotecarios y la ampliación, en particular en Ushuaia, del ejido urbano para tener la posibilidad de llegar a nuestra casa. No queremos nada gratis, queremos poder pagarlo”.

Seguidamente hizo hincapié en la importancia de un diálogo empático entre inquilinos y propietarios, y criticó los intereses económicos que priman por encima de las necesidades de las familias: “Detrás de esto hay familias que se están quedando en la calle. Es muy triste” caracterizó.

Finalmente, Christopher Moreno cuestionó la supuesta crisis que enfrentan los propietarios y señaló el aumento de construcciones en la ciudad: “sabemos que gran parte de la planta política tiene negociados con inmobiliarios, seguramente algún amigo en la inmobiliaria. Nosotros venimos reclamando hace un año. Infuetur y Aref se sentaron recién hace menos de un mes a dialogar sobre esto”.

El referente propuso establecer porcentajes de viviendas destinadas a alquileres sociales o permanentes en edificios que actualmente se destinan completamente al alquiler turístico.