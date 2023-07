Grave advertencia sobre instalación de radar en Tolhuin

En una entrevista realizada por el periodista Eduardo Esmoris en FM del Pueblo, el ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones, Ariel Garbarz, ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias de la instalación del radar inglés en Tolhuin, Tierra del Fuego. Garbarz ha señalado que la autorización precaria otorgada por el ex jefe de Gabinete, Juan Manssur, a la empresa estadounidense LeoLabs Argentina para instalar el radar, supuestamente destinado al monitoreo de la basura espacial, ha generado preocupación.

Según Garbarz, dicha autorización fue provisional y no se realizó un análisis exhaustivo de la composición accionaria de la empresa. Solo se otorgó permiso para la obra civil y el impacto ambiental, sin tener en cuenta otros aspectos importantes como la contraprestación para Argentina en términos de capacitación científica o beneficios económicos. Además, el radar fue instalado en una estancia privada, no en terrenos fiscales, es decir, no fue una acción llevada a cabo por el Estado.

El ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones también ha destacado que la empresa responsable del radar no solo cuenta con capitales estadounidenses, sino también británicos. Garbarz ha mencionado que, al revisar la información disponible, se observa un mapa de Argentina, incluyendo Tierra del Fuego, donde las Islas Malvinas están ausentes.

Garbarz advierte que si en un futuro se modificara el alcance del radar y pudiera monitorear satélites y aviones, este se convertiría en un objetivo militar, tanto para ser atacado como para defender los intereses británicos. En este sentido, el especialista cuestiona la autorización provisoria otorgada por Manssur y plantea la necesidad de investigar en qué términos se concedió, ya que no se realizó un estudio detallado sobre la empresa responsable.

El ingeniero también ha expresado su preocupación por las pruebas realizadas por el radar antes de que se suspendiera su instalación. En este sentido, Garbarz considera que el Ministerio de Defensa debería enviar técnicos e ingenieros especializados para evaluar las acciones llevadas a cabo hasta el momento, dado que el permiso provisorio no permitía que el radar estuviera en funcionamiento, sino que solo se autorizaba el inicio de la obra civil. Es fundamental determinar qué actividades se llevaron a cabo durante este período.

Garbarz ha concluido señalando la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este tema y ha instado al ex jefe de Gabinete, Juan Manssur, a dar explicaciones sobre la autorización otorgada a LeoLabs Argentina. Asimismo, destaca la importancia de realizar un análisis riguroso antes de conceder cualquier tipo de autorización, a fin de proteger los intereses y la seguridad nacional.