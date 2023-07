Familiares de cuatro personas fallecidas piden justicia

Al cumplirse 4 meses de la muerte de Ángel José Mancilla, camarógrafo de Canal 13 de la ciudad de Río Grande, tanto sus familiares como amigos, y las familias de otras 3 personas fallecidas, también por presunta mala praxis, marcharon por las calles de Río Grande.

La convocatoria fue en la Plaza de las Américas a las 16 horas, y desde allí, hasta las inmediaciones de San Martín y Belgrano, donde hicieron uso de la palabra.

En diálogo con Provincia 23, Miriam Vázquez, quien pide Justicia por Ángel, criticó duramente a la Ministra de Salud Judith Di Giglio, pero además denunció: “Si los profesionales están cansados, busquemos más médicos. Ángel tenía obra social, y le dieron. El reposo sigue hasta ahora, 4 meses que esta de reposo, y los profesionales lo atendieron como si estuvieran en pandemia, y la pandemia terminó hace dos años”.

Miriam refirió además que al principio habían sido atendidos por “Javier Barrios, dijo que se iban a separar a los médicos y ellos siguen trabajando, entonces la población sigue en riesgo de toparse con estos profesionales”.

Por último, la mujer sentenció: “Dios sabe lo que hicieron, espero que duerman tranquilos y que tengan la conciencia tranquila cuando se van a dormir, pero de Ángel no se van a olvidar”

“Ellos se sacan fotos como si nada, y la gente se muere” dijo el papá de Anita Zuk

Desde la ciudad de Tolhuin, se sumaron el padre y madre de la niña Anita Zuk, quien falleció en noviembre del 2022, situación que derivó en manifestaciones varias en la ciudad mediterránea, pero que poco a poco, dejó en el olvido los reclamos.

Gabriel Zuk, padre de Anita, hizo declaraciones a este medio y entre lágrimas dijo: “Ellos –funcionarios- contentos sacándose fotos, inaugurando hospitales en Tolhuin y yo a mi hija tengo que ir a verla al cementerio y un millón de gracias a los HDP del Gobierno que a mi hija la tengo que ir a ver al cementerio”, sostuvo.

Acerca de la falta de acompañamiento por parte de la sociedad, Zuk fue tajante: “Que la sociedad escuche, no solamente por lo que paso con Anita, estas son cosas que fueron pasando hasta que reventó, si a un político le pasa, va a esperar 1 o 2 horas esperando, ellos tienen medios y los llevan, no van a esperar como los plebeyos, no lo van a hacer porque no les interesa y la sociedad no da más. Siguieron sucediendo casos y ellos se sacan fotos como si nada, y la gente se muere” y agregó, “ves lo de Ángel, lo de Anita, y ellos parece que son de metal de hierro, no se conmueven”.

Respecto de las necesidades de la ciudad de Tolhuin, “Necesitamos un Hospital, pero no un Modular, la situación no da más” y continuó refiriéndose a los funcionarios del Gobierno Provincial, “asumen y tiene que saber las condiciones en que están, pero no les importa un carajo”, aseguró para finalizar.

“No me dijeron de que era la operación, no me explicaron que habían hecho”

También en se sumó a la movilización, Ezequiel Silveira, cuya esposa Adriana Coria falleció en el Sanatorio Fueguino el 24 de mayo pasado.

“Todo empezó porque ella tenía transito lento, hicimos una consulta con una gastroenteróloga, y le hicieron una colonscopia, y le sacaron un pólipo. Luego un cirujano nos dijo que había que operar, que no había otra alternativa. Nos explicaron que una de las posibles complicaciones eran que se abriera la herida. Estuvo internada 4 días en sala común, otros 4 en Terapia, le dieron el alta y me la lleve a mi casa. Los calmantes no le hacían efecto”, relató.

“A las horas, la lleve a la guardia y el médico no llegó hasta como a las 8 de la mañana. Le hicieron una tomografía como a las 10 de la mañana, le dijeron que tenía neumonía, o liquido en los pulmones, me dijo que no me preocupara que era común y que la pasaban a terapia, nunca la pasaron hasta la noche. Ella podía hablar, y estaba bien”, explicó.

“En terapia me dijeron que tenía una infección grave. Y estaban tratando de estabilizarla, buscaron al cirujano, a ver que iba a hacer. La operaron de nuevo, no me dijeron de que era la operación, no me explicaron que habían hecho, y a la 1 de la mañana, entro en paro, y cada vez estaba cada vez más descompensada, después de 5 paros cardíacos, y de haber estado peleando horas por su vida”, dijo Silveira.

Estuvieron presentes en la marcha, el padre y la madre de Emily, la pequeña de un añito que falleció en su domicilio el pasado 14 de junio, pero que había sido atendida en varias oportunidades en la Guardia del Hospital Regional Río Grande.

A estas muertes, debe sumarse la de Kevin de 7 años, quien falleció el 23 de mayo pasado, también en el nosocomio local.

En todos los casos, existen causas judiciales abiertas para intentar determinar la posible responsabilidad de los profesionales médicos que actuaron en cada uno de los casos.