‘Efecto Barbie’ pero ‘a la argentina’: se consiguen pocas muñecas y al triple de precios que en los EE.UU.

Pero el país no podrá aprovechar este boom de consumo, reservado solo para quienes pueden afrontar precios por arriba de los $ 160.000, lo que equivale a casi 1,5 salarios mínimos vitales y móviles ($ 105.500) y supera con creces la canasta básica alimentaria, el umbral para no quedar bajo la indigencia ($ 104.227).

Las trabas a las importaciones y cambios en el modelo de venta generaron un explosivo aumento de los precios de estos artículos en el mercado local . Por la escasez de oferta, se dispararon hasta un 200% en solo un año, por encima de la inflación interanual del 114,2% en junio que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A diferencia de otros países, hay pocos modelos disponibles y son contadas las jugueterías que los venden. La mayor variedad está en Mercado Libre con una gran disparidad de valores, según la procedencia y características de la mercadería, apuntan en el sector, que vivió un apogeo en la década del ’90 con estas muñecas.

En los Estados Unidos, se compra una nueva ‘Barbie Dreamhouse’ cada dos minutos y Mattel proyecta que la ‘fiebre rosa’ provocará un fenómeno parecido al que vivió su rival Hasbro, que logró capitalizar el furor por las películas de Transformers. En ese sentido, la consultora Euromonitor estima que el fanatismo por Barbie continuará hasta 2027, cuando se espera que el negocio global de ventas de muñecas mueva u$s 14.000 millones.

En la Argentina, la ‘Casa de Malibú’ de Barbie se consigue a $ 164.990 en el sitio web de la juguetería Kinderland.

Pocos modelos y precios altos de las Barbies en la Argentina

Pero la situación dista de realidad local, donde es una odisea encontrar los kits más completos, como la ‘Casa de Malibú’, que se promociona como «una casa tan grande como la imaginación de las niñas» y contiene seis habitaciones repartidas en dos plantas y 25 accesorios .

Además de la dificultad para conseguir estas versiones, se suman los altos precios. Este juguete, que alude a la emblemática casa de vacaciones de Barbie, se vende a $ 164.990 (y no incluye a la muñeca). La ofrece en su sitio web Kinderland, empresa que el año pasado abrió la juguetería más grande de América latina en un local de Parque Leloir con cuatro pisos de juegos y coleccionables de lujo.

Si se comparan los precios con los de los Estados Unidos, las Barbies en la Argentina cuestan, como mínimo, el triple. Las opciones más simples, las de una muñeca con un accesorio -como una Barbie sirena, cantante o bailarina-, parten en u$s 5,5 en Amazon. Incluso, son más baratas tomando en cuenta la cotización del dólar turista, el tipo de cambio más caro hoy en el mercado, que cerró el jueves a $ 559. Con esta conversión, equivale a $ 3074,5. En Mercado Libre, modelos similares cotizan entre $ 7500 y $ 9500.

Muñecas con más piezas arrancan en $ 20.000 y trepan a $ 55.000 en Mercado Libre, mientras que alternativas parecidas en Amazon se venden entre u$s 16 y u$s 22 ($ 8944 a $ 12.298, siguiendo la cotización del dólar turista). En tanto, la ‘Casa de Malibú’ en esa misma plataforma sale u$s 67,24 ($ 37.453).

Si se analizan marcas más económicas, como Paloma o Popi, salen la mitad. Las opciones más sencillas en Mercado Libre y otras jugueterías parten en $ 3000, monto por el que se consigue una muñeca igual, pero de Barbie, en los Estados Unidos. Las presentaciones más completas rondan los $ 7000 y $ 9000.

«Hay poco surtido y una amplia dispersión de precios según la empresa que vende y si ingresa al país los productos de forma legal o no. En líneas generales, la mayoría de lo que se encuentra en Mercado Libre, y en los pocos comercios que ofrecen estas muñecas, es mercadería oficial. Pero, al no haber una regulación explícita, muchas líneas de Mattel (además de Barbie, otras como Hot Wheels) entran de manera ilegal», explicó Darío Mermelstein, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja) y dueño de la juguetería Carrusel.