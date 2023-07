Denuncia de abuso sexual: Manifestación en Tolhuin

Al caer la tarde del miércoles se concretó en las calles de Tolhuin una manifestación en repudio a un caso de violación, denunciado por una joven de 23 años. Exigen que las autoridades tomen medidas. Por este hecho está detenido Julián Manzoni, propietario de la heladería “Guiliano”. La víctima, sigue internada en terapia.

La concentración fue a las 18 en la rotonda principal de la ciudad, y los vecinos se trasladaron hasta la puerta de la comisaría, con carteles donde piden que al detenido “no lo queremos más”.

Juliana Díaz, una de las vecinas, habló en el lugar con AIRE LIBRE FM y dijo que “estamos acompañando a ella y a su familia. Más que nada nos manifestamos pacíficamente solicitando que este individuo que se encuentra nuevamente en nuestra ciudad sea retirado y se lo lleven a otro lado, debido a que siempre es lo mismo. Todos los que tienen una causa los vuelven a traer o los hospedan acá.

Añadió que “repudiamos los actos brutales de violencia contra una mujer de nuestra localidad. En relación a los lamentables hechos pedimos justicia para la víctima y su familia. Sabemos y es de público conocimiento que la joven se encuentra internada en terapia intensiva en la localidad de Río Grande y exigimos que este hombre autor pague por todo el daño que causó por su violencia”.

“Esperemos que la justicia de Tierra al Fuego pueda hacer algo con este individuo -apuntó- y lo único que queremos hoy en día es que él se vaya de acá. No lo queremos acá. Con el acompañamiento de 30 personas aproximadamente, entre mujeres, hombres, niños, visibilizándonos y seguramente todos en la misma sintonía pidiendo justicia. Que sepa que la familia no está sola y que hoy ella no puede hablar pero nosotras sí estamos acá para apoyarla”.

Juliana agregó que “en principio, sentimos mucha tristeza, mucha bronca, mucha indignación y hoy por eso estamos acá, lo hacemos lo más rápido que pudimos en apoyo a la familia”.

Mencionó que este sujeto detenido “ya había sido denunciado y nunca se llegó a nada, todo eso sale a la luz con todo lo que pasó. O sea que después comienzan a conocerse cosas y antecedentes de esta persona. Igual era un individuo que cualquiera que lo veía, un comerciante más uno iba a comprar y bueno nada está bien y ante esta situación termina conociendo algunas otras cosas más de otras sospechas de otras personas y lo único que queremos es que se lo lleven de acá. Acá no lo queremos”.

Por último, sostuvo que “siempre y cuando la familia lo requiera vamos a estar a disposición. Estamos, como le dije nuevamente, para acompañar a la familia y eso es nuestro único fin”.