Cuando la vida pende de la burocracia

En nuestra provincia contar con una buena obra social es sumamente importante; aún más cuando en un integrante de la familia tiene alguna enfermedad crónica. Ya sea privada, prepaga, por trabajo u ayuda estatal, tener obra social significa un mejor acceso al área de salud.

La realidad de hoy es que muchas veces, a pesar de contar con una buena obra social, acceder a una derivación requiere muchos requisitos, y al ser un presupuesto bastante elevado en relación al pasar económico actual, existen tres escenarios diferentes. Se consigue la derivación de manera exitosa y 100 por ciento cubierta; se consigue una cobertura parcial, lo que significa tener que solventar de alguna manera parte de los gastos del viaje; y como último escenario, y el más desalentador, por alguna razón la derivación no es aprobada por la obra social.

Una constante problemática de la salud

Ya es común ver en los diversos medios como parte de la población busca sustentar su derivación mediante rifas, donaciones y ventas porque, en gran parte, les fue negada por su obra social.

Entre 2022 y 2023 dentro de la provincia se han hecho virales casos como el de Renata en Ushuaia, quien debía ser trasladada a Buenos Aires y la obra social autorizaba alrededor 4.000 pesos diarios, o el de pequeños como Pilar, a la que su obra social aprobaba solo 1500 pesos al día.

Luisa, una vecina de Río Grande tuvo que ser derivada por una neuralgia del trigémino, volvió a la isla luego de aproximadamente un mes en la provincia de Buenos Aires. Si bien su obra social le cubrió los pasajes y una ayuda de 4000 pesos para ella y su acompañante, desde la ciudad de Río Grande su familia tuvo que hacer una venta de sorrentinos para solventar el resto de los gastos, estadía y comida.

Contemplando la situación económica que atraviesa hoy la Argentina, sustentar y conseguir una derivación se hace aún más difícil para las familias fueguinas que sostienen su familia día a día; y si bien el sistema de salud provincial avanza con los años, todavía no se ha llegado a la calidad que tiene el resto del país, razón principal por la cual las derivaciones son una constante.

Dos caras de una moneda

Un empleado del área de convenios de una empresa de medicina prepaga comentó acerca de cómo la misma trabaja en relación a las derivaciones. Se mencionó que principalmente se debe verificar si la razón por la cual se pide la derivación puede o no ser solucionada en la provincia, ya que de esta base se puede avanzar a lo que son los requisitos de dicha prepaga. Las exigencias claves son antecedentes médicos, solicitudes por parte de profesionales de la salud, historia clínica, antecedentes familiares, entre otros.

“Nuestra prepaga cubre la atención de profesionales y lo básico para que la persona pueda subsistir, traslado, alojamiento, un monto para viáticos” afirmó el empleado en referencia a la cobertura de la obra social.

Además, se refirió a la respuesta de los clientes como variada, debido a que ha habido casos donde, por no cumplir los requisitos, se les ha negado la solicitud de derivación a las personas y las mismas decidieron tomar acciones legales para llegar a la aprobación.

Muchas veces se mediatizan casos donde la negación es rotunda, y es lo que esta persona pudo presenciar de primera mano. Sin dar nombres, hizo referencia al caso de un hombre al que no se le aprobó una derivación por motivos relacionados a falta de justificación del pedido, por lo cual se desató una disputa entre ambas partes que terminó llegando a los medios.

La realidad de una decisión

Por otra parte, está la experiencia de una vecina riograndense, Carla, que tuvo que ser evacuada de emergencia por una complicación con su hijo en el año 2019, mediante la misma prepaga. Destacó que al haber sido una evacuación se hizo de manera inmediata, pero de todas formas hubo una disputa con la obra social. “El médico tuvo que pelear un poco con la obra social porque ellos querían programar la derivación. Tuvo que explicarles que tenían que evacuarlo lo más rápido posible porque si no mi hijo se iba a morir”.

Si bien, Carla concordó en que se le cubrió parte de la derivación, con respecto a las medicaciones más caras ella tuvo que pagar un gran porcentaje, y al volver se le negó una nueva derivación para un control.

“Nos negaron la derivación porque según la obra social, la isla contaba con los especialistas necesarios, y eso no fue del todo cierto. Nosotros necesitábamos que un cirujano especialista vea a mi hijo así que acudimos a la Superintendencia de Salud, pero no tuvimos la respuesta que necesitábamos. Hasta ahora no tuvo el control que necesita” afirmó Carla y además añadió que habría que evaluar cada caso en particular porque “uno paga y no viene todo de arriba, y está el derecho a acceder a ciertas cosas que no se dan”.

Una deuda con la salud

Es así como vemos una falla en cubrir la necesidad sanitaria en los fueguinos. Muchos de ellos han terminado con una deuda por el acceso a una derivación, o en casos extremos, han perdido a un ser querido por la negligencia estatal y sanitaria. Pueden ser casos aislados, pero para aquellos que lo viven de primera mano, una aprobación o negación de un servicio como lo es la salud, puede cambiar el curso de su vida.

* Estudiante de 3° año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del CENT 35. Nota realizada en el marco de la materia Prácticas Profesionalizantes II.