‘Cannabis-K’ rumbo a la instancia nacional de la Feria de Ciencia

El proyecto ‘Cannabis-K’ (Cannabis Kayú), desarrollado por alumnos y docentes de la Escuela Especial Kayú Chénèn de Ushuaia, resultó seleccionado para la instancia nacional de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología 2023, que se desarrollará en el mes de septiembre.

El trabajo de investigación sobre el uso medicinal del Cannabis, se presentó la semana pasada en la instancia provincial de la Feria, organizada por el Ministerio de Educación de la provincia. Allí, este proyecto fue evaluado y seleccionado para representar a Tierra del Fuego en la instancia nacional, junto a otras propuestas institucionales de establecimientos de nivel inicial, primario y secundario; además, la Coordinación de la Feria de Ciencia destacó este trabajo como ‘Mejor propuesta que derriba mitos para una mejor calidad de vida’.

En diálogo con EDFM la docente Flavia Sosa explicó que “nuestro proyecto ‘Cannabis-K’, significa Cannabis Kayú, y es una investigación sobre el Cannabis medicinal”. Y contó que en la etapa provincial, que se realizó el jueves pasado, “la pasamos muy bien. Los chicos se sintieron bastante cómodos, con mucha más confianza que en la etapa previa. Estuvimos repasando los días anteriores todo lo que teníamos para contar, y ellos estaban muy preparados para esta jornada tan importante”.

Explicó que “a los proyectos de Ushuaia, los evaluó una comisión de Río Grande, y viceversa. Esa era la parte que no sabíamos, y estuvo interesante, yo me siento muy conforme con todo lo que los chicos pudieron contar, con lo que pudieron explicar y demostrar todo lo que sabían sobre el proyecto”.

La docente comentó que, luego de la etapa zonal que se desarrolló en el mes de junio, “continuamos investigando, agregamos las leyes que avalan el uso de Cannabis medicinal, pudimos hacer la extracción de canabinoides y después la elaboración del aceite, que eso estuvo buenísimo, los chicos pudieron vivenciar el paso a paso y pudimos ver el crecimiento de nuestras plantas, que las tienen los chicos de ‘Raíces de Fuego’”.

Consultada sobre la intención de obtener el Registro REPROCANN para la producción del aceite de Cannabis en la institución, Sosa indicó que “por el momento seguimos avanzando en la investigación para seguir sumando conocimientos, para saber sobre la planta, sobre la producción, sobre la elaboración”, y por otro lado, “para obtener el permiso falta la articulación entre Ministerios y la conformación de la Cooperadora de la Escuela, para tener el cultivo y poder hacer el aceite para los estudiantes que lo necesitan”, agregó.

El proyecto ‘Cannabis-K’ abarca distintos aspectos sobre el uso medicinal de Cannabis, y apunta también a desestigmatizar a quienes lo utilizan, bajo el concepto de que “la planta no tiene nada de malo, sino que depende del uso que se le de”, explicó la docente.

“Incluso nos pasó en Feria de Ciencia, después de todo lo que investigamos; hay gente que todavía se acerca o nos dice que saquemos eso de ahí, y es una situación bastante incómoda, pero bueno, se trata de poder concientizar o acercar el conocimiento que nosotros fuimos incorporando –explicó Sosa-. De todas formas nosotros somos muy respetuosos, tenemos la predisposición para contar y explicar, pero respetamos a quienes no quieren”.

La docente remarcó “la importancia de este proyecto de investigación, para dar a conocer el uso medicinal de Cannabis para mejorar la calidad de vida, no sólo de personas con discapacidad, sino de todas aquellas que atraviesan alguna patología, dolores crónicos, reacciones en la piel…Nosotros habíamos dejado encuestas en los centros de salud y es increíble la cantidad de gente que lo usa para la ansiedad, para dolores articulares, para el insomnio, para dolores menstruales, para la piel atópica”, expuso.

Sosa finalizó expresando que “estamos muy orgullosos, contentos, expectantes de lo que se viene. Y nos prepararemos para que los chicos puedan estar en la instancia nacional, en el mes de septiembre, con todo el apoyo de la Escuela y de las familias”, cerró.

Otros trabajos que pasan a la instancia nacional

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia dio a conocer los proyectos que fueron seleccionados para participar en la instancia nacional de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología 2023.

En el Nivel Inicial, “Yo te cuido Lobito” del Jardín de Infantes N°7 (Ushuaia) y “Conocer y cuidar es preservar” del Jardín de Infantes N° 13, ambos de la ciudad de Ushuaia.

En el Nivel Primario, “Recordar para no olvidar” de la Escuela N° 42 (Río Grande); “¿A qué jugaban los niños en la época de colonial” y “Para temblar de miedo” de la Escuela N° 22 (Ushuaia); “Cuando el viento silba, polvo trae” de la Escuela N° 21 (Río Grande) ; “Luz para cuerpo” de la Escuela N° 7 (Río Grande) y “Un largo viaje” de la Escuela N° 34 (Ushuaia).

En el Nivel Secundario, “Corazón silencioso” y “Hemofilia: aprendamos juntos para cuidar mejor la salud de todos” del CIERG; “Democratización de las emociones” EMEI Río Grande; “Contaminación general en Ushuaia” EMEI Ushuaia; “Los amigos del Río” del Colegio Cono Sur de Río Grande; “Nublando los 5 sentidos” del Colegio Antártida Argentina (Río Grande); “Bioetanol” del Colegio del Sur (Ushuaia).

En la modalidad de Educación Técnica y Profesional, “Semáforo Inteligente” del Colegio Técnico Olga B. de Arko (Ushuaia); y de las Modalidades Educativas: Especial: “Cannabis-K” de la Escuela Especial N° 1 Kayú Chenen (Ushuaia); “Fábrica de colores” de la Escuela Especial N° 4 (Ushuaia); “Rural: el capitán y la lechuza” de la Escuela Rural N°6: Anexo Puerto Almanza 44 “Héroes del A.R.A. San Juan”.

En el Nivel Superior, “¿Quiénes somos y de dónde venimos?” del IPES FA (Ushuaia), en Artística; “EnmascarArte” del Polivalente de Arte, en Club de Ciencias “Figuras y monocristales” del Colegio Técnico OBA (Ushuaia).

Además, la Escuela N° 38 de la Base Antártica ‘Esperanza’ con su proyecto “Un año con y sin árboles/A year with and without trees”, asistirá como invitada especial de Nación junto a los demás proyectos, en la instancia a desarrollarse del 6 al 9 de septiembre.