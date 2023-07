“Banderazo” contra el radar inglés

Villafañe expresó en una nota que brindó en FM Aire Libre que la convocatoria surge debido a la falta de información sobre este radar y su propósito. «Estábamos cautos esperando a ver si teníamos alguna novedad como respuesta o a ver cómo se había colocado, qué había pasado, porque nadie nos avisó ni teníamos novedades sobre qué función cumple», manifestó.

El veterano de guerra explicó que han sido cautelosos en su postura, esperando respuestas de las autoridades públicas, pero lamentablemente no han recibido ninguna información al respecto. «Hemos pedido, nadie sabe nada, o sea, apareció como por arte de magia ese radar puesto en nuestra provincia», afirmó.

En ese sentido, el presidente del Centro de Veteranos consideró que es necesario defender la soberanía argentina y obtener respuestas claras sobre la naturaleza y el propósito del radar. «La información no es solo para nosotros, sino también para nuestra población, porque los vecinos nos preguntan y nadie sabe nada. En su momento pusieron un radar ¿hicieron un anuncio? ¿hicieron un acto?, ¿está manejado por argentinos? Pero estas interrogantes no se respondieron. Apareció un radar por arte de magia, no sabemos, hay mucha información que no es fehaciente y nosotros queremos información fehaciente», enfatizó.

La manifestación se llevará a cabo el próximo sábado, y Villafañe estimó que estarán congregándose en la Estancia El Relincho pasadas las 11 de la mañana. «Vamos a cantar el himno, vamos a poner unas banderas argentinas nada más, sin molestar a nadie porque no es la idea, pero sí es la idea hacernos ver y que vean que nosotros vamos a estar siempre firmes con nuestra soberanía», expresó.

Finalmente, el presidente del Centro de Veteranos extendió una invitación a toda la población de Río Grande y Tolhuin para que se unan a la manifestación y se sumen a la defensa de la soberanía argentina. «Creo que lo bueno es seguir defendiendo la soberanía. Nosotros por nuestro lado vivimos Malvinas, dejamos nuestra vida malvinizando hace 40 años y hoy nos vienen a desmalvinizar. Si el radar es inglés, si es yanqui, si es que no cumple la función para nuestra Argentina, entonces no lo vamos a dejar pasar», aseguró.

Esta concentración busca que las autoridades brinden explicaciones claras sobre el radar y su impacto en la soberanía argentina, buscando el respaldo y la participación de la comunidad para obtener respuestas concretas y transparentes.