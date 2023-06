“Ya hay 300 UBER truchos trabajando en las calles de Ushuaia”, afirmó titular de agencia de remises

«Son 300 como mínimo, nosotros mandamos fotos, denunciamos y nos dicen que van a salir a buscarlos. El remisero no sale a producir, con un auto que seguro está pagando y afronta otros gastos, mientras tanto ves como los truchos van y vienen”, expresó con malestar en diálogo con Radio Nacional Ushuaia.

Esperanza manifestó su enojo debido a la cantidad de exigencias que se les requiere para autorizar a las unidades oficiales y aclaró que «los de UBER no tendrán que cumplir los mismos requisitos». “ Es una aplicación, no es una empresa . Si llevan un certificado de antecedentes pueden trabajar con un registro de conducir simple. La RTO que usan se renuevan cada dos o tres años y no van a tributar”, insistió.

“Lo único que van a habilitar es la aplicación, no sé cuál es el negocio de la Municipalidad, si no pagan impuestos. La adhesión de los remiseros y taxistas a la aplicación no es ventajosa, UBER te saca el 25%, que son entre 9 y 10 mil pesos que te sacan por día. Nosotros nos llevamos 4 mil y les damos 62 días libres a los conductores”, recalcó el titular de Carlitos.