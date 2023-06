“Triste que sindicalista saque derechos a trabajadores”

Surgió una nueva polémica al darse a conocer que en el mes de julio la empresa IATEC dejará de brindar viandas afectando a gastronómicos. “Moncho” Calderón de UTGHRA apuntó duramente contra Oscar Martínez quien planteo que se saque la comida a metalúrgicos para brindar un aumento salarial, donde 70 familias quedaran en la calle a través de esta situación”, añadió. “Demuestra que no le importa joderle la vida a los otros”, sentenció.

El servicio de viandas en algunas plantas de las empresas pertenecientes al Grupo Mirgor fue un reemplazo que se consiguió al servicio de comedor y duramente criticado por los trabajadores metalúrgicos, los cuales ya habían perdido el servicio de transporte.

Nuevamente, surgió una polémica al darse a conocer que en el mes de julio la empresa IATEC dejará de brindar el servicio de viandas afectando tanto a trabajadores metalúrgicos y gastronómicos. Por este hecho el secretario General de UTGHRA Tierra del Fuego, Ramón “Moncho” Calderón apuntó duramente contra su igual de la UOM Río Grande. “Ya veníamos escuchando que el secretario General de UOM Río Grande venía planteando que se saque la comida a los trabajadores metalúrgicos para brindar un aumento mediante plata. Es triste que un sindicalista saque derechos a los trabajadores”, denunció en diálogo con Radio Fueguina.

“Ni hablar que perjudica a otros trabajadores, 70 familias en la calle a través de esta situación”, añadió. Resaltó la necesidad de no entregar derechos de los trabajadores y buscar otros ítems para mejorar los salarios: “Demuestra que no le importa joderle la vida a los otros trabajadores”, sentenció. Anunció que se realizaría una asamblea con los trabajadores de la empresa Compass, la cual se ocupa del servicio de viandas. Por su parte los directivos de la empresa manifestaron su deseo de no perder la comisión.

“El que solicita esto es el secretario General de metalúrgicos. Nuestro sector conoce que no se deben perder beneficios para los trabajadores, es un caso raro este, más empresarial que sindical”, finalizó manifestando Ramón “Moncho” Calderón.