“Reencontrándonos” sigue sin financiamiento

La titular de la asociación civil Reencontrándonos, Estela Lavenia, planteó por Radio Provincia las dificultades que están atravesando ante el aumento de costos y la falta de un ajuste tanto de OSEF como del gobierno provincial, que otorgó un subsidio. Reclamó la aprobación del proyecto que prevé ajustar de acuerdo al aumento de salarios dicho subsidio, dado que nuevamente fue girada a comisión la iniciativa.

De acuerdo a los asuntos ingresados para la sesión de mañana, el gobierno está proponiendo la creación de un plan integral para el abordaje de consumos problemáticos, pero desde la asociación no saben si están contenidos en ese plan. “El programa integral se presentó cuando nos hicieron parte a nosotros de la Secretaría de Salud Mental, pero yo sigo continuamente con nuestro proyecto, que ya fue presentado por tercera vez en la Legislatura. Con la persona con la que siempre estoy en contacto es con la legisladora Liliana Martínez Allende, que lo levantó en Labor Parlamentaria y fue girado a la comisión 5. Para nosotros es una angustia nuevamente porque esa comisión no tiene presidente por el momento luego de la renuncia de Daniel Rivarola. Otra vez tenemos que lidiar con eso y ver cuándo se reúnen y cuándo tratan el proyecto. Seguimos otra vez remando en dulce de leche con algo tan importante que genera preocupación por la necesidad de financiamiento”, dijo.

“Tenemos un convenio con el gobierno de la provincia y estamos contentos por eso, porque hay buena voluntad de todos lados, pero ese convenio se ató a los costos de OSEF y no han movido los costos desde el mes de diciembre. Tanto por el convenio como por la OSEF tengo los mismos valores y no hay actualización de ninguna especie”, explicó.

“Se nos hace muy complicado seguir adelante y proyectar el futuro, porque las cosas aumentan, las paritarias se tienen que dar y se vienen los futuros aumentos a los empleados que tenemos que enfrentar. Todos sabemos que todos los días aumentan los costos y los servicios, los alquileres en el caso de Río Grande, y tenemos que afrontarlos como institución con los mismos costos de diciembre. Así nadie puede subsistir, por eso queremos la ley de financiamiento, que prevé una actualización del subsidio de acuerdo a los aumentos de los sueldos”, sostuvo.

Respecto de la OSEF, hubo conversaciones y “habían prometido hacer ajustes pero por la falta de dinero que tiene la obra social no puede aumentar. Lo cierto es que desde diciembre no se ajustaron los valores”.

“Yo hablé con la presidente y con el vicepresidente y me prometieron que salía este mes el ajuste, pero no ha salido tampoco. Voy a tener que consultar con el abogado cómo actuar de otra manera porque se hace muy difícil cumplir con los compromisos con los mismos valores de diciembre; y el subsidio tampoco tiene un ajuste”, manifestó.

Alquiler con ayuda municipal

Lavenia destacó como un logro haber conseguido asistencia del municipio de Río Grande, donde cuentan con una sede para atención ambulatoria. “Ayer viajamos a Río Grande para firmar nuevamente el contrato de alquiler de la sede en zona norte, y logramos después de varios años la ayuda de la Municipalidad de Río Grande para el pago del alquiler. La Municipalidad nos ayuda en esto y logramos un subsidio para el pago del nuevo alquiler. Pudimos reforzar sede con más personal especializado, estamos por ingresar más psicólogos y operadores para reforzar esa sede, que es tan necesaria”, dijo.

“Nosotros seguimos creciendo y ampliamos las camas en Ushuaia. Ahora tenemos las camas habilitadas, pero si tomamos las internaciones no sabemos cómo les vamos a dar de comer. Nosotros no solamente trabajamos con internaciones porque también tenemos pacientes ambulatorios. Damos todos los tratamientos, con consultorios externos, tenemos comunidad de día y además internación. Reencontrándonos tiene los tres niveles de atención para los consumos problemáticos, aunque nos encasillan como una institución de internación nada más. Tener los tres niveles es muy importante y es una institución muy grande”, subrayó.

“Nosotros hacemos nuestros propios diagnósticos y evaluaciones para ver qué tipo de tratamiento se tiene que dar y el último recurso es la internación. Para eso tenemos profesionales de un equipo interdisciplinario y todos evalúan qué tipo de tratamiento se debe dar y si corresponde o no la internación. Tenemos tratamientos ambulatorios y comunidad de día también y es importante que se sepa”, remarcó.

De gestión en gestión

Volviendo al ámbito legislativo, se le preguntó si cree que antes de finalizar el mandato de los legisladores podrá aprobarse la ley, que está pendiente desde la gestión Bertone y podría pasar a la próxima de Melella. “Nosotros seguimos luchando para que se apruebe y vamos a seguir reclamando. Espero poder tomar contacto y escuchar en la sesión el plan integral que se va a tratar, para ver si estamos incluidos o no. Voy a pedir poder ingresar a la Legislatura y de paso consultar cuándo se va a reunir la comisión 5 para que se trate la ley de una vez por todas. El proyecto fue levantado por el bloque de la UCR y siempre tengo la ilusión de que se trate y que no se mande a comisión, porque queda ahí, y da vueltas como una calesita sin que se llegue a un dictamen. Las veces que fue a comisión no se trató nunca y mi experiencia es bastante amarga. Seguiremos con esta lucha y esperamos que no sea en vano, para terminar con esta incertidumbre y poder proyectar para el futuro, porque realmente esto agota y no podemos tener una institución estable en estas condiciones”, concluyó.