Proponen reformular el subrégimen en Tierra del Fuego porque «cuesta 1000 millones de doláres»

“Hoy el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional, más del doble del presupuesto del CONICET para 2021 o el 39,3% del gasto público anual en AUH y AUE. Como está diseñado, premia la facturación y no el agregado de valor local, no promueve las exportaciones y no ha logrado generar la autonomía económica que Tierra del Fuego merece para dejar de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales”, asegura el documento.

Si bien el diagnóstico destaca que “a pesar de que el régimen logró sus objetivos geopolíticos de crecimiento poblacional”, sostiene que 51 años después de su implementación “no se ha logrado desarrollar en la provincia más austral del país un conjunto de actividades productivas que sean económicamente sustentables en ausencia de los beneficios que se le conceden”.

“No sólo no ha logrado promover actividades sustentables, sino que al expandirse hacia nuevos productos —particularmente, los teléfonos celulares—, se aparta de los umbrales mínimos de valor agregado local que constituyen el espíritu original de la Ley 19.640. La ausencia de un progreso claro en el camino de la autosustentabilidad se contrapone con la presencia de un significativo costo fiscal (0,22% del PBI) para el sostenimiento económico de las actividades existentes”, postula.

Por lo tanto, para llevar a cabo esta iniciativa Fundar tiene como eje central “pasar de premiar la facturación de las empresas a estimular esfuerzos locales de innovación y de agregación de valor; al mismo tiempo que busca un significativo ahorro fiscal por la remoción de beneficios asociada a la porción de valor agregada en el exterior”.

Los puntos principales de la Propuesta de Reformulación del subrégimen industrial